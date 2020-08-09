Lahananın faydalarını duyunca sofranızdan eksik etmek istemeyeksiniz! Kanserden kemik erimesine...

Cilt ve saç sağlığı için gerekli E vitamini ile cilt güzelleşmesinde ve sağlığında etkili olduğu kadar karaciğer sağlığının korunmasında da etkilidir.

Bağışıklık sisteminin sağlığı için gerekli vitaminlerden olan C vitaminini bolca bünyesinde barındırarak hastalıklara karşı savunmada vücuda yardımcı olur. Antienflamatuar, yani iltihap giderici, özelliğe sahiptir.

Sülfür ve antioksidan içeriğiyle kanserlerin önlenmesinde ve kanserle savaşta en etkili gıdalardan biri olarak görülüyor. Birçok kanser türüne, özellikle kolon kanserine, karşı koruma sağlıyor.

Lahana; potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineralleri içerir. Bu mineraller; kas ve kemik sağlığının korunmasında, yüksek tansiyonun düşürülmesinde, kalp krizi gibi kalp-damar hastalıklarından korunmada etkilidir.

Lahana içerdiği yüksek lif, antioksidan, mineral ve vitamin içeriğiyle tam bir sağlık deposudur. Hem zayıflamak hem de, yüksek besin değerleri sayesinde, sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi haline gelmiş olan lahana suyu nu mercek altına alıyoruz.

Göz sağlığını korumada içerdiği A vitaminiyle oldukça etkilidir.

Bağırsak bakterileri tarafından da sentezlenen K vitaminini içeren lahana; kemik erimesi, kalp-damar rahatsızlıkları gibi pek çok hastalığa karşı koruyucudur. Ayrıca K vitamini kan pıhtılaşması mekanizmasında önemli bir rol oynar. Kansızlık olarak bilinen anemi hastalığı için faydalıdır.

Engellenebilir doğum kusurlarından biri olan spina bifida folik asit eksikliğinden kaynaklanır. Lahana ise hamile bir kişinin ihtiyacı olan folik asiti karşılayabilir.

B grubu vitaminlerle sinir sistemi ve metabolizma sağlığına katkı sağlar.

Lahana suyu idrar söktürücü ve tok tutucu etkisiyle zayıflamaya yardımcı olur ve selülitlerin giderilmesinde etkilidir.

LAHANA SUYU TARİFİ

Yemek yaparken değersiz görüp döktüğünüz lahana suyunu yazımızı okuduktan sonra içmek için bir kenara ayıracaksınızdır. Harici şekilde lahana suyu hazırlamak isterseniz:

Bir tencereye 1 litre su doldurun ve ocağa alın.

Su kaynadıktan sonra yıkayıp ayıkladığınız 12 yaprak kadar lahanayı tencereye ekleyin.

Haşlanıp yumuşayan yaprakları suyun içerisinden çıkarın.

Suyu da bir sürahiye boşaltıp soğuduktan sonra tüketin.

Lahana suyuyla detoks yapmak isterseniz 5 gün boyunca tüketip 4 gün ara verip, ardından 5 gün daha tüketilmesi gerekiyor. Gün içerisinde yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra tüketmeniz öneriliyor.

Ancak guatr hastalığına sahipseniz lahana suyunu tüketirken dikkatli olmanızda veya tüketmemenizde fayda var. Karadeniz bölgesinde guatr hastalığının sık olmasının sebebinin beslenmenin büyük kısmını lahana tüketimi oluşturması olduğu düşünülüyor. Lahana iyodu bağlayarak tiroit bezlerinin iyot alamamasına ve dolayısıyla guatra neden oluyor.

