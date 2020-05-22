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Lahanayı vücudunuza sardığınızda sonuçlara inanamayacaksınız! Tüm ağrılar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Diyet sofralarının vazgeçilmezi lahana, belki de çocukken yemekten pek keyif almadığımız fakat büyüdükçe yararlarını öğrenip menülerimize eklemeye başladığımız bir çeşit sebze. Peki, lahananın sağlıklı bir yiyecek olmasının yanında birçok hastalığınıza da şifa kaynağı olabileceğini biliyor muydunuz? İşte tüm detaylarıyla lahananın faydaları...

Lahanayı vücudunuza sardığınızda sonuçlara inanamayacaksınız! Tüm ağrılar...

Vitamin deposu lahana, besleyici özellikleri herkes tarafından bilinen harika bir sebzedir. İçerdiği potasyum, C vitamini ve K vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir ve zayıflamaya yardımcı olur. Aynı zamanda son yıllarda yapılan araştırmalarda, çok güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu fark edilen lahananın kanser hastalığına da iyi geldiği tespit edildi. Peki, faydalı özellikleri saymakla bitmeyecek olan lahananın yemek dışındaki kullanım alanları neler? Daha önce vücuda lahana yaprakları sarılmasının bazı hastalıklara karşı tedavi yöntemi olarak kullanıldığını duymuş muydunuz? Hadi lahana yapraklarının hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını birlikte inceleyelim.

EKLEM AĞRILARI VE ÖDEMLER, LAHANA YAPRAKLARI İLE SON BULUYOR

Birçok sebepten meydana gelebilen ve toplumda çok yaygın görülen eklem ağrıları zaman zaman şiddetini artırıp hayatı çekilmez bir hale getirebilir. Lahananın içerisinde bulunan antioksidan ve aminoasitler, tüm bu eklem ağrılarınıza çok iyi gelecek. Vücuttaki dokularda anormal sıvı birikmesi durumunda oluşan ödemler ise sizi çoğu zaman rahatsız eder. Ödem ile vücutta oluşan şişlikler, hareketlerde kısıtlanmaya neden olabilir. Lahana yapraklarını vücudunuza sarmak, ağrılarınızdan kurtulmak ve ödem atmak için size fayda sağlar. Eklem ağrılarınıza ve ödemlerinize son vermek için lahana yapraklarının kullanımı ise şu şekilde:

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  • Öncelikle lahananın yapraklarını teker teker ayırıp yıkayın ve kurutun.
  • Lahana yaprakları kuruduktan sonra bir merdane yardımıyla, yaprakları düzleştirin. Bu esnada lahana yapraklarının suyu da çıkacaktır.
  • Alüminyum folyoya sardığınız lahana yapraklarını ısınana kadar bir süre fırında bekletin.
  • Fırından aldığınız lahana yapraklarını alüminyum folyodan çıkarın ve ılık halde ağrıyan bölgelerin üstüne kapatarak üzerini streç film veya gazlı bez ile kapatın.
  • Bir saat boyunca beklettiğiniz lahana yapraklarını çıkardığınız bölgeyi temizleyin.

LAHANA YAPRAKLARI GÖĞÜS AĞRILARINA İYİ GELİYOR

Yeni doğum yapmış ve emziren kadınlar genel olarak göğüs ağrısından şikayet ederler. Meme içinde biriken sütten dolayı oluşan bu ağrılarda da lahana yaprakları mucizeler yaratır. Yapmanız gereken şey:

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  • Lahana yapraklarını yıkayıp kuruttuktan sonra ikiye bölün ve göğüslerinizi kavrayacak şekilde sarın.
  • Yaprakların ısındığını hissettiğiniz anda çıkarabilirsiniz. İnanın yaşayacağınız rahatlamaya siz bile inanamayacaksınız.

Lahana birçok hastalığa şifa kaynağı olduğu gibi sizin için neyin en iyi olacağını elbette doktorunuz bilir. Tüm bunları uygulamadan önce doktorunuza danışmakta fayda var. Çok sık rastlanmayan bir durum olsa da lahana sardığınız bölgelerde kaşınma ve yanma hisleri oluşuyorsa lahanaya alerjiniz olabilir. Lütfen böyle bir durumda lahanaları çıkarıp bölgeyi güzelce temizleyin.

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