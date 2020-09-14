Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı

Yemek olarak pek çok kişinin favorisi olmasa da lahana aslında tam bir şifa kaynağı. Lahananın yararları saymakla bitmez. C vitamini, K vitamini ve potasyum deposu olan lahana, düşük kalorili olması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Kansere karşı etkisi de ispatlanan lahana aynı zamanda birçok hastalığa da iyi geliyor. Lahananın az bilinen faydalarından biri de ağrı kesici ve iyileştirici etkisi. Lahana yapraklarını ağrıyan yerinize sardığınız taktirde etkisine inanamayacaksınız.

EMZİREN KADINLAR İÇİN BİRE BİR

Yeni doğum yapan ve emziren anneler genellikle göğüslerinde ağrı hisseder. Emzirdiklerinden ötürü ağrı kesici ilaç kullanamayan emziren kadınlar için lahana yaprakları doğal bir tedavi yöntemidir. Çok uygulanan ve etkisi bilinen bir yöntem olsa da lahana yapraklarını kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

EKLEM AĞRILARINA VEDA EDECEKSİNİZ

Lahananın içinde bulunan bir antioksidan maddesi olan antosiyanin ve bir amino asit olan glutamin ağrıyı önler ve şişlikleri indirir. Bu maddeler aynı zamanda eklem ağrılarını tedavide kullanılmaktadır.