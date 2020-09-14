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Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2020 07:50 | Son Güncelleme

Şifa kaynağı olan lahananın az bilinen iyileştirici ve ağrı kesici etkisine inanamayacaksınız. Yapmanız gereken tek şey ağrıyan bölgeye lahana yapraklarını sarmak ve 1 saat bekletmek.

Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı

İçindekiler

  • EMZİREN KADINLAR İÇİN BİRE BİR
  • EKLEM AĞRILARINA VEDA EDECEKSİNİZ
  • LAHANA İLE AĞRI TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Yemek olarak pek çok kişinin favorisi olmasa da lahana aslında tam bir şifa kaynağı. Lahananın yararları saymakla bitmez. C vitamini, K vitamini ve potasyum deposu olan lahana, düşük kalorili olması nedeniyle diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Kansere karşı etkisi de ispatlanan lahana aynı zamanda birçok hastalığa da iyi geliyor. Lahananın az bilinen faydalarından biri de ağrı kesici ve iyileştirici etkisi. Lahana yapraklarını ağrıyan yerinize sardığınız taktirde etkisine inanamayacaksınız.

EMZİREN KADINLAR İÇİN BİRE BİR

Yeni doğum yapan ve emziren anneler genellikle göğüslerinde ağrı hisseder. Emzirdiklerinden ötürü ağrı kesici ilaç kullanamayan emziren kadınlar için lahana yaprakları doğal bir tedavi yöntemidir. Çok uygulanan ve etkisi bilinen bir yöntem olsa da lahana yapraklarını kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın.

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EKLEM AĞRILARINA VEDA EDECEKSİNİZ

Lahananın içinde bulunan bir antioksidan maddesi olan antosiyanin ve bir amino asit olan glutamin ağrıyı önler ve şişlikleri indirir. Bu maddeler aynı zamanda eklem ağrılarını tedavide kullanılmaktadır.

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LAHANA İLE AĞRI TEDAVİSİ NASIL YAPILIYOR?

Lahana ile ağrı tedavisi için iki farklı yol izleyebilirsiniz. İlk olarak; sap kısımlarını kestiğiniz lahana yapraklarını soğuk suda iyice yıkayın. İkiye böldüğünüz yaprakları göğsünüzü tam saracak şekilde sutyeninizin içine yerleştirin. Yaprakların ısınmaya başladığını hissettiğinizde yaklaşık 20 dakika kadar sonra lahana yapraklarını çıkartın. Kısa sürede ağrılarınızın azaldığını hissedeceksiniz.

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İkinci kullanım şekli ise; yapraklarını tek tek ayıklayıp yıkadığınız lahanaları kuruduktan sonra bir merdane yardımıyla düzleyin. Düzlediğiniz lahana yapraklarını alüminyum folyoya sarın ve çok hafif ısıttığınız fırının içine koyun. Ilık haldeyken lahana yapraklarını fırından çıkarın ve vücudunuzun ağrıyan bölgesine gazlı bez yardımıyla sarın. Yaklaşık bir saat beklettikten sonra çıkartın ve lahana yapraklarını koyduğunuz bölgeyi iyice temizleyin. Etkisini kısa sürede hissedeceksiniz.


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