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'Lahit tarlası'na yüksek teknolojili kamera sistemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:52 | Son Güncelleme

 BURSA’nın İznik ilçesinde bir yılda 5 lahit bulununca bakanlık tarafından kamulaştırılan alanda kameralı önlem alındı.

'Lahit tarlası'na yüksek teknolojili kamera sistemi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde bir yılda 5 lahit bulununca bakanlık tarafından kamulaştırılan alanda kameralı önlem alındı. Kaçak kazı olaylarının arttığı ilçede, ‘Lahit tarlası’ olarak anılan alana yüksek teknolojili ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamera yerleştirildi.
İznik ilçesinin kırsal Hisardere Mahallesi mevkiinde son bir yılda 5 lahit bulundu. Bu gelişmenin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından lahitlerin bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, 1 milyon 94 bin TL karşılığında kamulaştırıldı.
Bölgede çalışmalar devam ederken, ilçede son zamanlarda kaçak kazıların artması üzerine önlem alındı. 'Lahit tarlası' olarak anılan alana dün itibariyle yüksek teknoloji ve gece görüş özelliği bulunan 6 kamera yerleştirildi. Kamera sistemi sayesinde alan, Müze Müdürlüğü ile İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma tarafından izlenebilecek.
​Turizm işletmecisi Bekir Uslu, "Son zamanlarda İznik’te define olayları çok yaşanıyordu. Talihsiz olaylar yaşıyorduk. İznik’in en önemli yeri bu lahit tarlasıdır. Burası İznik'in geleceğine yön verecek bir yerdir. Buraya güvenlik kameraları konulması, yerinde bir karar olmuştur. Çünkü defineciler artık burayı hedef haline getirdiler. İnsanlar artık rahatsız olmuşlardır. Yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

'Lahit tarlası'na yüksek teknolojili kamera sistemi'Lahit tarlası'na yüksek teknolojili kamera sistemi'Lahit tarlası'na yüksek teknolojili kamera sistemi'Lahit tarlası'na yüksek teknolojili kamera sistemi

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