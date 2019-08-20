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Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir lahmacun salonunun başlattığı ilginç kampanya lahmacun sevenlerin sınırlarını zorlamasına neden oldu, kimi müşteri bir oturuşta 10 kimisi ise 13 lahmacun yemeyi başardı.Türkiye’nin çeşitli illerinde lahmacun salonları bulunan Sivaslı iş adamı Zeki Arıcıoğlu, milli yemeklerimiz arasında yer alan lahmacun tüketimini, fast-foot’a karşı yaşatmak için ilginç bir kampanyaya imza attı.

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı

Sivas’ta bir lahmacun salonunun başlattığı ilginç kampanya lahmacun sevenlerin sınırlarını zorlamasına neden oldu, kimi müşteri bir oturuşta 10 kimisi ise 13 lahmacun yemeyi başardı.
Türkiye’nin çeşitli illerinde lahmacun salonları bulunan Sivaslı iş adamı Zeki Arıcıoğlu, milli yemeklerimiz arasında yer alan lahmacun tüketimini, fast-foot’a karşı yaşatmak için ilginç bir kampanyaya imza attı. Arıcıoğlu iş yerlerinde 19 TL ödeyen tüm müşterilerine bir içecek ve sınırsız lahmacun yeme imkanı tanıdı. Lahmacun sevenleri sevindiren kampanya ilginç görüntülere sahne oldu. Kimi müşteriler bir oturuşta 10 kimi müşteriler ise 13 lahmacun yemeyi başardı.

Bir oturuşta 13 lahmacun yedi
Bir oturuşma 13 lahmacun yemeyi başaran Ahmet Turan isimli Sivaslı, lahmacunu çok sevdiğini belirterek, “Sınırsız lahmacun kampanyasını duyup geldik. 13 tane yedim daha da yerdim ama işim var girmek zorundayım. Çok da güzel yapmışlar. Yerken hiç zorlanmadım. Çok rahatım şuan, işim olmasaydı yemeye devam edebilirdim" dedi.
Bir oturuşta 8 lahmacun yiyen İbrahim Torun ise yaptığı açıklamada, “Kampanyayı duyduk geldik. 8 tane yedim. Devamı gelir de dükkana gitmemiz gerek. İşimiz var yoksa yerdim. Lahmacunu çok severim" dedi.

Amaç lahmacun kültürünü yaşatmak
İşletme sahibi Zeki Arıcıoğlu, değişik beslenme alışkanlıklarına karşı lahmacun kültürünü yaşatmak ve tüketimini arttırmak için böyle bir kampanyaya imza attıklarını dile getirerek, “Lahmacun kültürümüzden gelen bir ürün. Ara ara lahmacun kültürünü ayakta tutma ve yaşatma anlamında kampanyalar yapıyoruz. Sivas şubemizde de denemek istedik ve başarılı gidiyoruz. Bazen uçuk rakamlar çıkabiliyor. Kocaeli şubesinde 10 lahmacun yiyen oldu. Sivas şubemizde 13 lahmacun yiyen misafirimiz oldu. Sivas’taki kampanyamızın ucu açık” dedi.
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler 19 TL ödüyor. Bir içecek alıp istedikleri kadar lahmacun diyebiliyor. Lahmacunlar müşteri talep ettikçe hazırlanıp önüne getiriliyor.

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı

Lahmacun sevenler sınırlarını zorladı

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