Lahmacun tartışmasına Siverekliler de katıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin her yerinde beğeni ile yenilen lahmacun, Şanlıurfalı ve Gaziantepli ustalar arasında tartışmaya neden oldu. Şanlıurfalı ustalar lahmacunun ana maddesi soğan derken, Gaziantepliler sarımsak diyor. Şanlıurfa ve Gaziantepli ustalar arasında yaşanan tartışmaya, Siverekli ustalar da katıldı.

15 yıldır Siverek’in Kışla Caddesi’nde kasaplık yapan ve sipariş üzerine lahmacun içi hazırlayan Mustafa Aykar, lahmacunun ana maddesinin soğan olduğunu söyledi. Aykar, ”Yıllardır lahmacun yapıyorum ve soğanlı yapıyorum. Lahmacun soğanlı yapılır. Sarımsaklı lahmacun, lahmacun değildir. Evet birkaç baş atıyoruz içine tat versin diye, o kadar yani. Antepliler sarımsak diyor ama bilmiyorlar. Antepliler bizim lahmacuna karışmasın” dedi.

Lahmacunun yapılışını da anlatan Aykar, ”Lahmacunun ana maddesi daha önce de söylediğim gibi kuru soğandır. Daha sonra kuzu eti ve kuyruk yağı, maydanoz, domates karıştırıyoruz. Bunlara baharat ve Urfa isotu ekliyor ve karıştırıyoruz. Karıştırıp kıvamına getirdikten sonra odunlu taş ekmek fırına atıyor ve kısık ateşin sıcaklığında pişiyoruz” diye konuştu.

Taş fırın ustası Ahmet Kızılkaya da, lahmacunun soğanlı olduğunu, ona tadı verenin de kısık odun ateşinde pişmesi olduğunu belirtti.

İHA

