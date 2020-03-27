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  4. Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a Demet Akalın ve Ebru Polat'tan tepki

Lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a Demet Akalın ve Ebru Polat'tan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 13:51 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü model Kim Kardashian, dün akşam Instagram hesabından lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıtınca Türkleri kızdırdı. Demet Akalın ve Ebru Polat, Kardashian'ın paylaşımına yorum yaparak tepki gösterdi.

Corona virüsün dünyayı etkisi altına almasıyla dört çocuğu ve eşiyle kendini ev karantinasına alan Kim Kardashian, dün akşam evine lahmacun sipariş ederek 'Ermeni pizzası' olarak tanıttı. Kardashian'ın paylaşımına ünlü isimlerden de tepki gecikmedi.

Kim Kardashian'dan tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dediKim Kardashian'dan tepki çeken paylaşım! Lahmacuna 'Ermeni pizzası' dedi

LAHMACUNA ERMENİ PİZZASI DEYİNCE ÜNLÜ İSİMLER SİNİRLENDİ

Instagram'da 163 milyon takipçisi bulunan ve her yaptığı paylaşmaya özen gösteren Kim Kardashian, dün akşam evine yemek sipariş etti. Gelen yemeği gösteren Kardashian, Türklerin vazgeçilmez lezzeti olan lahmacunu Ermeni pizzası olarak tanıttı.

Dünyaca ünlü yıldızın paylaşımına ünlü isimlerden tepki gecikmedi. Demet Akalın, Kardashian'ın son paylaşımının altına bir sürü Türk Bayrağı emojisi koyarak "Lahmacun in the Turkey baby" dedi. Şarkıcı Ebru Polat ise "Lahmacun canım o Ermeni pizzası değil" diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
ermeni pizzası, lahmacun, Kim Kardashian, Ebru Polat, demet akalın,

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