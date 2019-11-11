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Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:01 | Son Güncelleme

Ordu’da yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci tedavi altına alındı.Altınordu ilçesinde Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, dışarıdan sipariş verip yedikleri lahmacundan sonra fenalaştı.

Ordu’da yedikleri lahmacundan zehirlendikleri iddia edilen 13 öğrenci tedavi altına alındı.
Altınordu ilçesinde Öceli Hüsamettin Çabuk Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri, dışarıdan sipariş verip yedikleri lahmacundan sonra fenalaştı. Bazı öğrenciler, ambulansla Ordu üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 8 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastanede tedavi altına alınırken, 5 öğrenci ise aileleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye getirildi.
Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, yetkililerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin lahmacundan numune aldığı öğrenildi.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.

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