Laiklik sözleri gündem olmuştu! Bakan Tekin sabah 9'da Kübra Par'ı aramış: Kendisini böyle savundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı laiklik çıkışı tartışmalara yol açmıştı. Gazeteci Kübra Par da "Eğitimde binlerce sorun var iken şimdi CHP ile bu polemiğe girmeye ne gerek var" diyerek eleştirmişti.

KÜBRA PAR'I ARADI

Bu eleştiri sonrasında Bakan Yusuf Tekin'in sabah 9'da Kübra Par'ı arayarak açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

BAKAN YUSUF TEKİN: "TARTIŞMAYI BEN AÇMADIM"

Par konuyu gündeme taşıyarak Bakan Yusuf Tekin'in kendisine söylediklerini paylaştı:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tüm azınlık gruplarının haklarını güvence altına alan evrensel laiklik anlayışına uygun bir model geliştirdik. CHP milletvekilleri meclis bütçe komisyonunda Türkiye yüzyılı Maarif Modeli’ni laiklik üzerinden eleştirdiler, o konuşmamda bu eleştirilere yanıt verdim, laiklik tartışmasını ben açmadım”