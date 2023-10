Lakabı: 'Misafir' Hamas'ın İsrail saldırısının ardındaki isim! Her gece farklı evde kalıyor, ismi muamma, bir kolu ve bacağı...

Dünya, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırısı sonrası yaşananları konuşuyor. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının arkasındaki isim gündem yarattı.

"SESİ YUMUŞAK TONDAYDI"

İngiliz Financial Times; her geçen saat can kaybının yükseldiği olaylarda fitili ateşleyen, Hamas'ın askeri kanadının başındaki isim Muhammed Deif ile alakalı ayrıntılı bir haber yayınladı. Haberde "Misafir: İsrail’e düzenlenen ölümcül saldırının arkasındaki mimar" başlığı kullanılırken cumartesi günkü saldırının sonrasında yayınladığı videoda Deif'in sesinin yumuşak tonda olduğu ifade edildi.

"BİR SON VERMEYE KARAR VERDİK"

O videoda Deif; "Halkımıza karşı işlenmeye devam eden suçlar ışığında, işgal çılgınlığı ve uluslararası yasa ve kararların inkârı ışığında ve Amerika ve Batı’nın desteği ışığında, düşmanın artık hesap vermeden isyan edemeyeceğini anlaması için tüm bunlara bir son vermeye karar verdik” ifadelerini kullanmıştı.

'MİSAFİR' LAKABININ ANLAMI

Gazete Deif'in lakabının "Misafir" olduğunu da vurgulayarak; sebebinin ise Filistinli Deif'in İsrail istihbaratına yakalanmamak adına her gece farklı bir Filistinlinin evinde kalması olduğunu belirtti. Haberde; saldırının Deif'in en ölümcül hamlesi olduğuna da dikkat çekildi.

Öte yandan, bundan 20 yıl önce İsrail'in hava saldırısında ölümden döndüğü, bir koluyla bir bacağını kaybettiği kaydedilen Deif'in Hamas ve Filistinliler tarafından çok saygı gördüğü de aktarıldı.

Bununla alakalı Filistinli profesör Mkhaimar Abusada Financial Times'a konuştu ve "Bu saldırıdan önce Deif kutsal bir kişiydi ve hem Hamas hem de Filistinliler tarafından saygı duyuluyordu. Onun İsrail’e yönelik bu son operasyonu onu bir tanrı mertebesine getirecektir" dedi.

REHİNE FAKTÖRÜ

Diğer yandan Hamas'ın saldırıda elde ettiği en büyük kazanım olarak kaçırılan İsraillilere dikkat çekildi. Hamas'ın çok sayıda İsrailliyi sınırdan geçirip Gazze'ye götürdüğü biliniyor. Böylece Hamas'ın elinin rahatlayacağı ileri sürüldü.

"İSRAİLLİ ESİRLER KONUSUNDA İHTİYAÇLARI OLAN TEK ŞEY SABIR"

Daha önce İsrail, 5 yıl esir olarak kalan Gilad Shalit adlı asker karşılığında Hamas'a 1000 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. Shalit ile alakalı müzakerelere katılan bir diplomat; "Hamas, İsrailli esirler konusunda sabrın ihtiyaçları olan tek şey olduğunu biliyor. Zaman içerisinde İsrail kamuoyu hükümete baskı yaratacaktır. Hamas’ın beklemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Deif'e dair açıklamalarda bulunan uzmanlar; kendisinin Filistin içerisinde gölgeler içinde yaşadığını ifade ederken sessiz bir karakteri olduğunu belirtti. Deif'in başarı için şiddet kullanmaktan çekinmediğine de vurgu yapılırken Filistin içerisindeki siyasi bölünmelerle de ilgilenmediği aktarıldı.

Diğer yandan Gazze'nin altındaki tünellerin yapımının mimarının da Dief olduğu ve onlarca sene süren çalışmaları yönettiğine de işaret edildi. Gerçek ismi dahi muamma olan Deif'in eski tek bir fotoğrafının bulunduğu da aktarıldı.

Bunların yanı sıra İsrailli yetkililer; cumartesi günkü saldırıda Deif'in amacına dair da değerlendirme yaptı. Yetkililer; "Deif, yüksek etki yaratacak hedeflere yöneldi. Yerleşimciler ya da işgal altındaki topraklarda bulunan askerler. Kudüs ve Tel Aviv’deki otobüsler" ifadelerini kullandı. Açıklama yapan bir İsrailli yetkili ise Artık barış görüşmeleri olmayacak, misilleme olacak” derken Financial Times ise bu açıklamalara “Bu da tam Deif’in istediği bir şey" şeklinde bir yorum yaptı.