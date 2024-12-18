Laktoz intoleransı nedir, neden olur? Laktoz intoleransı nasıl geçer, ne iyi gelir? Laktoz intoleransı belirtileri ve tedavisi

Laktoz intoleransı belirtileri kişiden kişiye değişse de süt ve süt ürünleri tüketiminin ardından ortaya çıkar. Laktoz içermeyen alternatiflere yönelmek ya da süt ürünlerini küçük porsiyonlarla tüketmek semptomları hafifletebilir.

Laktoz intoleransı nedir?

Laktoz intoleransı, vücudun süt ve süt ürünlerinde bulunan doğal bir şeker olan laktozu sindirmekte zorlanmasıdır. Bu durum bağırsaklarda laktozu parçalayan laktaz enziminin eksikliği veya yetersizliği nedeniyle ortaya çıkar. Laktoz sindirilemediğinde bağırsaklarda fermantasyona uğrayarak gaz, şişkinlik, karın ağrısı ve ishal gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Laktoz intoleransı neden olur?

Laktoz intoleransı genellikle bağırsaklarda laktozu sindiren laktaz enziminin yetersiz üretilmesi nedeniyle ortaya çıkar. Genetik yatkınlık, yaşlanma, bağırsak enfeksiyonları, çölyak hastalığı gibi bağırsak duvarını etkileyen hastalıklar veya uzun süre süt ürünleri tüketilmemesi gibi nedenlerle gelişebilir.

Laktoz intoleransı nasıl geçer?

Laktoz intoleransı tamamen tedavi edilen bir hastalık değildir. Laktoz içeren yiyecek ve içecekleri azaltmak veya tamamen kesmek izlenecek yollar arasında yer alır. Düşük laktozlu veya laktozsuz süt ürünlerini tercih etmek vücuda gerekli besinleri almayı sağlar. Laktaz enzimi içeren takviyeler yemeklerden önce alınarak laktozun sindirimi desteklenebilir. Sindirim sistemi üzerindeki yükü azaltmak için küçük porsiyonlarla laktozlu gıdalar tüketmek de semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Eğer semptomlar şiddetliyse bir doktora başvurularak kişiye uygun beslenme planı oluşturulmalıdır.

Laktoz intoleransına ne iyi gelir?

Laktoz intoleransına iyi gelen yöntemler arasında laktozsuz veya düşük laktozlu süt ürünleri tüketmek, laktaz enzimi takviyesi almak ve laktoz içermeyen alternatiflere yönelmek bulunur. Probiyotikler de sindirimi destekleyerek şikayetleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Laktoz intoleransı belirtileri nelerdir?

Laktoz intoleransı belirtileri arasında karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal ve mide bulantısı yer alır. Bu semptomlar laktoz içeren yiyecek veya içecekler tükettikten birkaç saat içinde ortaya çıkabilir.

Laktoz intoleransı tedavisi nasıl yapılır?

Laktoz intoleransının kesin bir tedavisi olmamakla birlikte etkiler azaltılabilir. Tedavi genellikle laktoz tüketimini sınırlamayı veya laktozsuz ürünlere geçiş yapmayı içerir. Laktozsuz süt ve süt ürünleri tercih ederek beslenme dengesi korunabilir.