"Laktoz intoleransınız varsa süt yerine yoğurt tüketin"

İSTANBUL, (DHA)- BAĞIRSAKTA şişkinlik, gaz ve ishal gibi sorunlara yol açan laktoz intoleransının hayatı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Yoğurt yaparken sütün içerisinde bulunan laktozun yüzde 70’i parçalandığından laktoz intoleransı olanlar süt yerine yoğurt tüketmelidir" dedi.

Dünya Gıda Günü kapsamında laktoz intoleransının tam bir dünya sorunu haline geldiğini vurgulayan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Kalsiyum içeriği yüksek olan süt ve süt ürünlerinin diyetten kısmi veya tamamen çıkarılması nedeni ile bireylerde kalsiyum eksikliği oluşabilir. Bu durumda kemik ve dişler başta olmak üzere sinir sistemi ve bağışıklık sisteminde ciddi problemler yaşanabilir. Bu yüzden kendimize farklı gıdalar ile doktora danışarak laktozu düşük alternatif kalsiyum kaynakları aramalıyız” diye konuştu.

"LAKTOZU DÜŞÜK SERT PEYNİRLER TERCİH EDİN"

Özellikle yumuşak ve kremsi yapıdaki peynirlerin yüksek laktoza sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Göral, “Yumuşak yerine sert peynirler, keçi peyniri, koyun peyniri az laktoz içeren sütlerden yapıldığından, bu peynirler tercih edilmelidir. Normal yoğurtlar rahatsızlık veriyorsa, laktozsuz yoğurtlar ve ev yoğurdu yiyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.