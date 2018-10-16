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"Laktoz intoleransınız varsa süt yerine yoğurt tüketin"

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

BAĞIRSAKTA şişkinlik, gaz ve ishal gibi sorunlara yol açan laktoz intoleransının hayatı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof.

İSTANBUL, (DHA)- BAĞIRSAKTA şişkinlik, gaz ve ishal gibi sorunlara yol açan laktoz intoleransının hayatı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Yoğurt yaparken sütün içerisinde bulunan laktozun yüzde 70’i parçalandığından laktoz intoleransı olanlar süt yerine yoğurt tüketmelidir" dedi.

Dünya Gıda Günü kapsamında laktoz intoleransının tam bir dünya sorunu haline geldiğini vurgulayan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Kalsiyum içeriği yüksek olan süt ve süt ürünlerinin diyetten kısmi veya tamamen çıkarılması nedeni ile bireylerde kalsiyum eksikliği oluşabilir. Bu durumda kemik ve dişler başta olmak üzere sinir sistemi ve bağışıklık sisteminde ciddi problemler yaşanabilir. Bu yüzden kendimize farklı gıdalar ile doktora danışarak laktozu düşük alternatif kalsiyum kaynakları aramalıyız” diye konuştu.

"LAKTOZU DÜŞÜK SERT PEYNİRLER TERCİH EDİN"

Özellikle yumuşak ve kremsi yapıdaki peynirlerin yüksek laktoza sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Göral, “Yumuşak yerine sert peynirler, keçi peyniri, koyun peyniri az laktoz içeren sütlerden yapıldığından, bu peynirler tercih edilmelidir. Normal yoğurtlar rahatsızlık veriyorsa, laktozsuz yoğurtlar ve ev yoğurdu yiyebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"3 FİNCANDAN FAZLA KAHVEYE DİKKAT"

Prof. Dr. Göral, gastroenterolojik muayene sonrasında en sık gördüğü hastalıklar hakkında şu bilgi verdi:

"Son dönemde gelen hastalarda reflü hastalığı, karaciğer yağlanması, insülin direnci ve gaz şikayetlerini görüyorum. Gastroenterolojik kanserler arasında da, kolon kanseri, mide kanseri ve pankreas kanserine sık rastlıyoruz. Bu kadar sık mide rahatsızlıkları ile karşılaşılmasının en büyük nedenlerinden biri elbette tükettiğimiz gıdalardır. Susam, kötü yağlar, fastfood, asitli içecekler, sağlıksız atıştırmalık (abur cubur) sigara, ve alkolden uzak durmalıyız. Ayrıca gece geç saatte yemek, aşırı kilo veya şişmanlık ve günde 3 fincandan fazla kahve içilmesi de mide problemlerini tetikler. Olabildiğince doğal beslenmeye özen göstermeliyiz. Artık doğal gıdaları bulmak zor değil. Son zamanlarda artan köy ürünleri satışları patlamış durumda. Güvenilir bir kaynaktan olduğu sürece gıda alışverişlerinde özümüze dönmeliyiz."

(FOTOĞRAFLI)

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