Son zamanlarda laktoz hassasiyeti diye adlandırılan laktoz intoleransı yaşayanların sayısı artıkça, laktoz ismini de daha sık duymaya başladık. Peki laktoz nedir, nelerde bulunur? Tüm merak ettiklerinizi aşağıda sizler için derledik.

Laktoz Nedir?

Laktoz ne demek diye soracak olursanız laktozun anne sütünde bulunan bir tür karbonhidrat olduğunu söyleyebiliriz. Sütte bulunan ve sütün buharlaşması sonucunda ortaya çıkan bir şeker söz konusu olmaktadır. İşte bu şekere de süt şekeri denir. Laktoz esasen memelilerin sütünde bulunduğu için de bir anne yavrusuna ilk besinini laktozdan vermektedir. Enerjisinin neredeyse yüzde kırkını oluşturan bu laktoz sayesinde de bebek büyür gelişir ve fiziksel olarak dünyaya katılır. Beyinsel gelişimi için de anne sütü olarak adlandırdığımız bu glikozun önemi çok büyüktür.

Laktoz Faydaları Nelerdir?

Anne sütü içerisinde bulunduğu için bebeklerin gelişimi için en etkili olan şeydir. Bu sayede bebekler gelişir büyür ve de fiziksel, zihinsel aktivitelerini tamamlar.

Tam bir enerji deposu olan süt ve süt ürünlerinde bolca bulunan laktoz ile vücudunuz güne daha enerjik ve hazır olabilir.

Beyin, omurilik, sinir sistemine doğrudan doğruya olumlu bir etkisi bulunmaktadır.

Bağırsaklarda olması istenmeyen bakterilerin oluşumunu önler ve daha sağlıklı bir bağırsak florası sağlar.

Kalsiyum ve fosfor oranı yüksek olduğundan dolayı da diş ve kemik sağlığında önemli etkilere sahiptir.

Süt ve süt ürünlerinde yoğun bir şekilde bulunan laktoz aynı zamanda da kalsiyum deposu olduğundan vücuda yoğun miktarda alımı ile küçük yaşlarda daha sağlam ve dayanıklı kemikler olabilir.

Laktoz Nelerin İçerisinde Bulunmaktadır?

İçinde laktoz bulunan besinler şu şekildedir:

Keçi sütü

Anne sütü

İnek sütü

Peynir

Yoğurt

Dondurma

Çikolata

Pasta

Krema

İşlenmiş hazır gıdalar

Sucuk

Patates cipsi

Bisküvi

Kurabiye

Tereyağ

Laktoz intoleransı nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap, onun bir hassasiyet olduğu yönündedir. Bu hassasiyet genellikle de laktozu sindirmede sorun yaşamaktır. Şekerin de sindirilememesi vücutta tam anlamıyla bir hassasiyet ve hazımsızlık sorunu ortaya çıkarmaktadır. Süt ve süt ürünleri içeren besinleri tükettikten sonraki yaklaşık olarak 30 dakika - 2 saat aralığında bu tür bir hassasiyet gösteriyorsanız önemli ölçüde önlem almanızda fayda bulunmaktadır. En büyük önlem de bu ürünlerin tüketiminden kaçınmak olacaktır. İçerisinde laktoz bulunan gıdaları daha az sıklıkla öğünlerinize dahil etmeniz önemlidir. Sert peynir gibi daha az laktozun olduğu peynirlere yönelerek mide hassasiyetini yönetebilirsiniz. Süt ürünleri yerine daha çok fermente süt ürünleri tüketilmesi önemlidir. Ayrıca piyasada laktoz şikayeti olan kişiler için üretilmiş pek çok laktozsuz süt bulunmaktadır. Siz de laktozsuz sütleri tercih ederek kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız seçimler sayesinde yemek düzeninize doğrudan katkıda bulunabilirsiniz. Laktozsuz süt nedir diye soracak olursanız ise laktoz aslında bir bileşen şeklinde karşınıza çıkar, glikoz ve galaktozdan oluşan laktoz bu ikisine parçalanır. İçeriği yüzde 0.1’in altına indirgenmiş olan sütlere laktozsuz süt denmektedir.