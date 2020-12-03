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Laktoz nedir?

03.12.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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Laktoz nedir?

Laktoz aslında hemen hemen herkesin hayatında olan ve de genellikle süt ve süt ürünlerinde karşınıza çıkan bir karbonhidrattır. Eğer içerisinde laktoz bulunan bir ürünü sindirirken sorun yaşıyorsanız dikkatli olmalısınız.

Son zamanlarda laktoz hassasiyeti diye adlandırılan laktoz intoleransı yaşayanların sayısı artıkça, laktoz ismini de daha sık duymaya başladık. Peki laktoz nedir, nelerde bulunur? Tüm merak ettiklerinizi aşağıda sizler için derledik.

Laktoz Nedir?

Laktoz ne demek diye soracak olursanız laktozun anne sütünde bulunan bir tür karbonhidrat olduğunu söyleyebiliriz. Sütte bulunan ve sütün buharlaşması sonucunda ortaya çıkan bir şeker söz konusu olmaktadır. İşte bu şekere de süt şekeri denir. Laktoz esasen memelilerin sütünde bulunduğu için de bir anne yavrusuna ilk besinini laktozdan vermektedir. Enerjisinin neredeyse yüzde kırkını oluşturan bu laktoz sayesinde de bebek büyür gelişir ve fiziksel olarak dünyaya katılır. Beyinsel gelişimi için de anne sütü olarak adlandırdığımız bu glikozun önemi çok büyüktür.

Laktoz Faydaları Nelerdir?

  • Anne sütü içerisinde bulunduğu için bebeklerin gelişimi için en etkili olan şeydir. Bu sayede bebekler gelişir büyür ve de fiziksel, zihinsel aktivitelerini tamamlar.
  • Tam bir enerji deposu olan süt ve süt ürünlerinde bolca bulunan laktoz ile vücudunuz güne daha enerjik ve hazır olabilir.
  • Beyin, omurilik, sinir sistemine doğrudan doğruya olumlu bir etkisi bulunmaktadır.
  • Bağırsaklarda olması istenmeyen bakterilerin oluşumunu önler ve daha sağlıklı bir bağırsak florası sağlar.
  • Kalsiyum ve fosfor oranı yüksek olduğundan dolayı da diş ve kemik sağlığında önemli etkilere sahiptir.
  • Süt ve süt ürünlerinde yoğun bir şekilde bulunan laktoz aynı zamanda da kalsiyum deposu olduğundan vücuda yoğun miktarda alımı ile küçük yaşlarda daha sağlam ve dayanıklı kemikler olabilir.

Laktoz Nelerin İçerisinde Bulunmaktadır?

İçinde laktoz bulunan besinler şu şekildedir:

  • Keçi sütü
  • Anne sütü
  • İnek sütü
  • Peynir
  • Yoğurt
  • Dondurma
  • Çikolata
  • Pasta
  • Krema
  • İşlenmiş hazır gıdalar
  • Sucuk
  • Patates cipsi
  • Bisküvi
  • Kurabiye
  • Tereyağ

Laktoz İntoleransı Nedir?

Laktoz intoleransı nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevap, onun bir hassasiyet olduğu yönündedir. Bu hassasiyet genellikle de laktozu sindirmede sorun yaşamaktır. Şekerin de sindirilememesi vücutta tam anlamıyla bir hassasiyet ve hazımsızlık sorunu ortaya çıkarmaktadır. Süt ve süt ürünleri içeren besinleri tükettikten sonraki yaklaşık olarak 30 dakika - 2 saat aralığında bu tür bir hassasiyet gösteriyorsanız önemli ölçüde önlem almanızda fayda bulunmaktadır. En büyük önlem de bu ürünlerin tüketiminden kaçınmak olacaktır. İçerisinde laktoz bulunan gıdaları daha az sıklıkla öğünlerinize dahil etmeniz önemlidir. Sert peynir gibi daha az laktozun olduğu peynirlere yönelerek mide hassasiyetini yönetebilirsiniz. Süt ürünleri yerine daha çok fermente süt ürünleri tüketilmesi önemlidir. Ayrıca piyasada laktoz şikayeti olan kişiler için üretilmiş pek çok laktozsuz süt bulunmaktadır. Siz de laktozsuz sütleri tercih ederek kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız seçimler sayesinde yemek düzeninize doğrudan katkıda bulunabilirsiniz. Laktozsuz süt nedir diye soracak olursanız ise laktoz aslında bir bileşen şeklinde karşınıza çıkar, glikoz ve galaktozdan oluşan laktoz bu ikisine parçalanır. İçeriği yüzde 0.1’in altına indirgenmiş olan sütlere laktozsuz süt denmektedir.

Laktoz İntoleransı belirtileri nelerdir?

· İshal
· Gaz
· Ağrılı kramplar
· Bel ağrıları
· Bulantı
· Sık sık tuvalete çıkma hissiyatı
· Kabızlık
· Şişkinlik
· Ödem
· Baş ağrısı
Laktoz İnterolansı Tedavisi
Her insanda hassasiyetin derecesi değişkenlik göstermekle birlikte daha hassas bünyeler için bu ürünleri hayatınızdan çıkarmak en iyisi olabilir. Tedavinin şekli belirtilerinizin ve şikayetlerinizin derecesine göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple hafif şikayetleri olan ve hassasiyeti az olan insanların laktoz içeren ürünleri beslenme düzenlerinde azaltmaları yeterli iken bazı insanlar için de tam anlamıyla laktozsuz bir diyet şarttır. Yoğun bir hassasiyetiniz söz konusu ise laktaz enzimi içeren damlaların süt ve süt ürünlerine katılması gerekli olabilir. Böylece kişilerin şikayetleri azalacaktır. Laktoz kalsiyum bakımından çok zengin olduğundan vücuda alınması gereklidir; ancak yeşilliklerden ve de balık ürünlerinden de alınabilir.

Bebeklerde Laktoz İntorleransı Var mıdır?

Bebeklerde genellikle laktoza etki eden genin eksikliği ile doğuştan ya da daha sonradan oluşan bir enzim eksikliği nedeniyle laktoz intoleransı söz konusu olabilir. Bebeğinizin herhangi bir mide rahatsızlığı sonucunda da laktoz enziminde yetersizlik görülebilir. Her ne kadar kimi zaman erken fark edilemese de bebeğinizde görülen belirtiler ile doktorunuza başvurduğunuzda tanıyı koymak için gerekli olan tüm testler yapılır ve hassasiyetin sebebi anlaşılır. Büyüme ve gelişmesini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmek için de erken tanı çok önemlidir. Nadir olmak birlikte şişkinlik ve gaz problemleri her bebekte görüldüğünden ilk başta fark edilmesi çok zor olabilir. Ancak fark etmek için emzirme sonrasındaki hareketlerini takip edebilirsiniz. Eğer bu süreden sonraki ilk 2 saat içerisinde aşırı gergin ve huzursuz bir şekilde ağrılar çekiyorsa söz konusu laktoz hassasiyeti olabilir. Ayrıca da sindirim ile alakalı sürekli bir sorun varsa da yine gerekli kontrolleri yaptırmaktan çekinmeyin. Karıştırıldığı gibi süt alerjisi ile laktoz hassasiyeti aynı şeyler değildir. Süt alerjisinin en büyük belirtisi olan dışkıda kan, laktoz hassasiyetinde söz konusu değildir.

Bebeklerde Laktoz İntorleransı belirtileri

  • Kilo almama
  • Pişik
  • Uykusuzluk
  • Huzursuzluk
  • Gaz çıkaramama
  • Bağırsak hareketlerinde sıkıntı
  • İshal
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