Laktozsuz ve Glutensiz Diyet

Sütün yapısında bulunan bir tür şeker olan laktoz, ince bağırsakta emilmezse ağrıya, krampa, şişkinliğe ve ishale sebep olabilir. Bu duruma laktoz intoleransı denir. Laktoz intoleransı olan kişiler yaşam kalitelerinin düşmemesi için laktoz içermeyen ürünlerle beslenmelidir. Gluten ise tahıl ve yulaf ürünlerinde bulunan bir proteindir. Ekmeğin mayalanmasını ve kabarmasını sağlayan glutene karşı reaksiyon gösteren bir kişi için çölyak hastalığı ya da çeşitli mide problemlerinin varlığından söz edilebilir.
Laktozsuz diyet, laktoz intoleransı bulunan kişilerin laktoz içeren besinlerden uzak durmak amacıyla oluşturulan beslenme listesinin tüketilmesi esasına dayanır. Laktoz intoleransını önlemek amacıyla uygulanan diyet programı için kişiye özel planlama yapılır. Kimileri yalnızca süte karşı reaksiyon gösterirken kimileri yoğurt gibi süt ürünlerinden de etkilenmektedir. Bu sebeple önce kişinin hangi besinleri tükettiğinde rahatsızlık hissettiğinin tespit edilmesi gerekir.
Laktozsuz diyet yapan kişilerin en çok dikkat etmesi gereken konu kalsiyum eksikliğidir. Süt ve süt ürünlerinin yoğun olarak içerdiği kalsiyum minerali bu ürünler tüketilmediği için vücutta yeterince bulunmaz. Bu ihtiyacın doktor tavsiyesi dahilinde başka besinlerden karşılanması şarttır.
Badem, balık, roka, kara lahana, yeşil fasulye, lahana, soya ürünleri, bamya, brokoli, yumurta, tavuk, mercimek, makarna, pirinç, patates, elma, muz, kayısı, üzüm, havuç, domates, kuru yemişler, tofu ve deniz ürünleri gibi laktozsuz ürünler aynı zamanda kalsiyum açısından da zengindir.
Süt, tereyağı, ayran, yoğurt, cacık, krema, peynir, sütlaç, yaş pasta, muhallebi, kek, bisküvi, kurabiye, poğaça, dondurma laktoz içeren besinlerdendir. Ancak hazır mantar çorbası gibi içeriğinde doğrudan süt içermeyen, krema içeren ürünler de laktoz barındırır. Laktoz intoleransı olan kişiler hazır aldığı ürünlerin içeriğine bakmayı alışkanlık haline getirmelidir.
Gluten içeren besinler çölyak hastalarında, gluten intoleransı olan kişilerde, bazı deri hastalıklardan muzdarip olan kişilerde çeşitli reaksiyonlara sebep olur. Glutenin yapısı bu insanlarda sindirimi zorlaştırmakta ve bağışıklık sistemini yavaşlatmaktadır. Bağışıklık sisteminin güçsüz düşmesi halinde vücudun birçok hastalığa karşı dirençsiz bir hal alması sebebiyle glutensiz diyet yapanlar esas olarak daha enerjik hissetmeyi ve hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde geçirmeyi amaçlamaktadır.
Glutensiz diyet yapanların tahıl ürünlerinden, tahıl ürünlerini içeren yemeklerden ve nişasta içeren ürünlerden uzak durması gerekir. Bu kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta bu diyet programının çok sıkıcı bir şekilde uygulanmasının şart olduğudur. Çok az miktarda bile olsa tüketilen gluten çeşitli semptomların ortaya çıkmasına sebep olur. Özellikle market alışverişlerinde alınan hazır ürünlerin paketleri dikkatli bir şekilde incelenmesi, gluten içeren ve içermeyen ürünler mutfağın farklı bölümlerinde muhafaza edilmelidir. Un tozlarının birbirine karışması dahi özellikle çölyak hastaları için oldukça tehlikelidir.
Çölyak Hastalığı Hakkında Daha Detaylı Bilgiler İçin: Çölyak Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi
Glutensiz yiyeceklerden bazıları; meyve, sebze, kırmızı ve beyaz et, deniz ürünleri, süt ürünleri ve kuru yemişlerdir.
Tahıl ve yulaf ürünleri, pastalar, soslar, şekerlemeler, soya, patates kızartması, kuskus, irmik ve bira glutenl içeren besinlere örnek olarak gösterilebilir.
Gluten ve laktoz içermeyen ürünlerden oluşan fodmap diyeti özellikle sindirim problemlerine son vererek yaşam kalitesini artır. Bu diyet programına göre süt ve süt ürünleri, yapay tatlandırıcı içeren hiçbir yiyecek ve tam tahıllı ürünlerinden uzak durmak gerekiyor. Kompleks bir diyet uygulamasıdır, bu sebeple bir uzmanla birlikte uygulanmalıdır. Diyetin doğru bir şekilde uygulanmaması halinde etkili olması da pek mümkün değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum