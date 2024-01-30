Lal Denizli'den sonra CHP'den yeni genç aday hamlesi! Çankaya için düşünülen ismi Kenan Taş açıkladı

Yerel seçimler yaklaşırken, parti ve ittifaklar adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP'de aday belirleme süreci devam ederken merak edilen İzmir adayının Karşıya Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı 32 yaşındaki Lal Denizli ise Çeşme'den aday gösterildi.

ÇANKAYA İÇİN GÖSTERİLECEK ADAY DİKKAT ÇEKTİ

Diğer il ve ilçelerde adayların kimler olacağı merak edilirken CHP'nin kalan isimleri cuma günü açıklayacağı belirtildi. Gazeteci Kenan Taş ise Çankaya için aday gösterilecek ismi sosyal medyadan duyurdu.

ADAYI DUYURDU

Taş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Çankaya'da CHP adayı büyük ihtimalle cuma günü açıklanacak. Size daha önce dediğim gibi genç bir isim Avukat Hüseyin Can Güner CHP Çankaya adayı olacak..."

Çankaya'da CHP adayı büyük ihtimalle cuma günü açıklanacak. Size daha önce dediğim gibi genç bir isim Avukat Hüseyin Can Güner CHP Çankaya adayı olacak... https://t.co/94uIhGfLSf — Kenan Taş (@esaskenan) January 30, 2024

**Avukat Hüseyin Can Güner



HÜSEYİN CAN GÜNER KİMDİR?

1993 yılında Ankara'da doğdu.

Avukat. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2012 yılında kaydoldu. Ankara İl Gençlik Kolları Üniversite Komisyonunda, Sosyal Demokrat Öğrenciler örgütlenmesinde ve Çankaya İlçe Gençlik Kolunda çalışmalar yürüttü.

2013-2014 yıllarında Etimesgut Gençlik Kolu Başkanlığı görevinde bulundu. 2014-2016 yılları arasında Genel Merkez Yerel Yönetimler Komisyonunda görev aldı.

2018-2020 yılları arasında Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020-2023 yılları arasında CHP’yi temsilen İlçe Seçim Kurulu üyeliğinde bulundu.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölgeden Milletvekili adayı oldu.

İkinci Yüzyıl Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği ve Türkiye Tenis Federasyonu Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği üyesidir.







