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Lale Aytaman kimdir? Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman kaç yaşında ve nereli?

10.11.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman Muğla'da kadının el emeğinin değerlendirilmesi ve tütüne alternatif projeler geliştirilmesi kapsamında oluşturduğu MELSA'nın kurucusu. İstanbul Avusturya Kız Lisesi'inden mezun olan Lale Aytaman 1962 Phoenix, Arizona'da AFS öğrenci değişimi programına katıldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

Lale Aytaman kimdir? Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman kaç yaşında ve nereli?

İstanbul Üniversitesi Alman dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlayan Lale Aytaman Hamburg'da Alman Dili ve Edebiyatı doktorası yaptı. Emekli Büyükelçi Reha Aytaman ile evli olan Lale Aytaman, valilik döneminde yaşadığı anıları, Turkuvaz Kitap'tan çıkan İğneli Koltukta Dört Buçuk Yıl adlı kitapta topladı. İşte Lale Aytaman hakkında merak edilenler...

LALE AYTAMAN KİMDİR?

1944 İstanbul doğumlu Lale Aytaman 77 yaşındadır. 1991-1995 Muğla valisi ve Türkiye'nin ilk kadın valisi olan Aytaman'ın Osman Aytaman adında bir oğlu var. Lale Aytaman'ın babası Dr. Abdullah Köseoğlu, 1975-1980 yılları arasında Kocaeli senatörlüğü yapmıştır; eski başbakanlardan Nihat Erim, dayısıdır.

Lale Aytaman Ankara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak Almanca dersler verdi. 6 Temmuz 1991'de Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından Muğla valiliği görevine getirildi ve bu göreve 1995'e kadar devam etti. 1994-1995 yıllarında Muğla Valisi olarak Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Planlamalar Kongresi Türk Milli Heyeti Başkanlığı yaptı, "Avrupa Planlamaları Çalışma Grubu" başkan yardımcısı oldu. Muğla ilinde kadının el emeğinin değerlendirilmesi ve tütüne alternatif projeler geliştirilmesi kapsamında, geleneksel dokumacılığın korunması için Yeşilyurt Modelini oluşturmuş ve "MELSA"yı (Muğla El Sanatları) kurdu. Muğla Üniversitesi'nin kurulması, çevreye yönelik faaliyetleri ile öne çıktı.

1995'te ANAP'tan Muğla milletvekili seçildi. TBMM Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. TBMM ANAP Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve ANAP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Milli Heyet Üyeliği yaptı. AKPM'de bir Komisyon Başkanlığına seçilen ilk Türk Milletvekili olarak "Çevre, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu" Başkanlığı yaptı. Halen AKPM onur üyesidir.


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