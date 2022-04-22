Lale Karabıyık, 1999'dan beri yerel ve ulusal basında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu köşe yazıları yazıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiriyor. Lale Karabıyık kimdir? CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

LALE KARABIYIK KİMDİR?

Lale Karabıyık 22 Ağustosü 1965 yılında Bilecik'te dünyaya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık 1986'da Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirmiştir.

Uludağ Üniversitesi'nde 1989 yılında yüksek lisans eğitimini, 1993'te ise doktora eğitimini tamamlayan Karabıyık, 2005'te Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Finans ana bilim dalına Profesör olarak atanmıştır.

Hazırladığı altı ders ve araştırma kitabının yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makalesi bulunan Prof. Dr. Lale Karabıyık, öğretim üyeliği sırasında akademik görevlerinin yanı sıra çeşitli idari görevlerde de bulundu.

2015 yılında yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden TBMM 25. Dönem Bursa milletvekiliğine seçildi.

Prof. Dr. Lale Karabıyık evli ve bir çocuk annesidir.

24 Ocak 2016 tarihinde CHP Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak görevlendirilmiş, 12 Şubat 2018 tarihi itibarıyla ise Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır.

LALE KARABIYIK'IN ESERLERİ NELERDİR?

Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi. Ekin Yayınları, 2010

Küreselleşme Sürecinde Finansal Krizler ve Etkileri. Marmara Kitabevi Yayınları, 2004

Türkiye’de Finans Tarihi. 2001

Gümrük Birliğinin Türkiye Üzerine Etkilerinin Kobi’ler Açısından Araştırılması. KOSGEB, 1997

Menkul Kıymetler Borsası ve Diğer Yatırım Alternatifleri. 1996

Tekdüzen Hesap Planına Göre Örneklerle Envanter Ve Değerleme. 1997

