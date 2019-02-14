Söylediği şarkılarla 7’den 77’ye herkese hitap eden Barış Manço, vefatının 20’nci yılında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle anılıyor. Manço’nun eserlerinin ve toplumsal rolünün alanında uzman kişilerce anlatıldığı ’Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço Sempozyumu’nda konuşan Lale Manço: "Barış, vefatından 20 yıl sonra bambaşka bir serüvene çıkıyor" dedi.

Barış Manço, vefatının 20’nci yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ve İstanbul Üniversitesi ile 7’den 77’ye Doludizgin Barış ve Sevgi Derneği’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Bir Dünya Barış’ı’ programıyla anılıyor. İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen “Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço” sempozyumuna Barış Manço’nun eski eşi Lale Manço Ahıskalı, oğlu Batıkan Manço, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve çok sayıda dinleyici katıldı. Barış Manço’nun eserlerinin ve toplumsal rolünün tüm yönleriyle konuşulduğu sempozyumda Manço’nun hayatıyla ilgili bir belgesel gösterimi de yapıldı.

“Vefatından 20 yıl sonra bambaşka bir serüvene çıkıyor”

Barış Manço’yu edebiyat dünyasına ve kültür dünyasına hediye edecek başka bir serüvenin başladığını söyleyen Lale Manço Ahıskalı, “ Barış vefatından 20 yıl sonra bambaşka bir serüvene çıkıyor aslında. Şimdiye kadar onu çok değişik şekillerde andık. Konserler yapıldı. Birçok etkinlikler yapıldı. Fakat bugün artık onu edebiyat dünyasına ve kültür dünyasına hediye edecek başka bir serüven başlıyor. Başka bir yola giriyoruz. Barış Manço’nun akademik düzeydeki tanımlaması ve onun edebiyat dünyasına giriş yapacağı deklarasyonların yapılması bizim için, Barış Manço severleri için çok çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Barış Manço Derneği’nin işbirliği içinde böyle bir anma etkinliği hazırlandı. 2 gün sürecek bir anma etkinliği bu” dedi.

“Programa gelirken Barış Manço’nun şarkısıyla geldik”

Barış Manço’nun her zaman gönüllerde olduğunu ifade eden İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, “Biz Barış Manço’yu anmak yad etmek amacıyla programı organize ettik fakat Barış Manço zaten hepimizin içinde. Biz Barış Manço’yu hiç unutmadık. Hatta programa gelirken de radyo açıktı. Yine Barış Manço’nun şarkısıyla beraber buraya kadar geldik. İnşallah bu memlekete hizmet etmiş, bu memleketin değerlerini tüm dünyaya taşımış bu sanatçılarımızı biz unutturmayacağız. Bu programlarla, şarkılarıyla, dizeleriyle hep yaşatacağız” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK ise, “Üniversitemiz birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor ama bunun kadar bu binaya yakışan bir etkinlik olmadı. Hakikaten Barış Manço sanata, Türk kültürüne, Türk müziğine ve tabi ki insanlığa hayatını adamış olan birisiydi” şeklinde konuştu.

