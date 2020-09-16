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Laleli’de husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 18:08 | Son Güncelleme

İstanbul Laleli’de önceden husumetli oldukları öğrenilen iki döviz bürosunun çalışanları arasında çıkan kavgada taraflardan biri kurşun yağdırdı.

İstanbul Laleli’de önceden husumetli oldukları öğrenilen iki döviz bürosunun çalışanları arasında çıkan kavgada taraflardan biri kurşun yağdırdı. İki kişinin yaralandığı olayda şüpheli emniyete teslim olurken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Büyükreşitpaşa Caddesi’nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki döviz bürosu çalışanları arasında daha önceden husumet vardı. İsmi Çetin olduğu öğrenilen silahlı saldırgan cadde üzerinde husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan esnaf kavgayı ayırmaya çalıştı. Olayın ardından çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri silahla yaralanan Nuh Kılıçarslan ve Mutlu Akpınar’ı hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesini bulunmadığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerini güvenlik şeridiyle çeviren ekipler toplanan kalabalığı olay yerinden uzaklaştırdı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay anı kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silahlı saldırganın husumetli olduğu kişiye kurşun yağdırdığı görülüyor. Aldığı yarayla yere düşen kişilerden biri, üzerine gelmeye devam eden silahlı saldırganı tekmeliyor. Cadde esnafının kavgayı ayırması üzerine olay yatışıyor.

Silah sesleri duyduğunu ifade eden cadde esnafı Ensar Özer, “Yukarıda, ofiste çalışıyordum. Sonra aşağı indiğimizde arkadaş yaralı bir haldeydi. Komşular acil müdahale yapıyordu. Daha sonra polis geldi. Ambulans geldi. 2 yaralanan varmış. Çok kalabalık vardı. Polis ve ambulans vardı. Yaralanan arkadaş komşumuzdu. Arkadaş dövizcide güvenlikti. Arkadaş yerde yatıyordu. Kanaması vardı. Bacağından vurulmuştu. ‘Ayağımı bağlayın’ diyordu. 10-15 dakika sonra ambulans geldi. Müdahaleyi yaptılar” dedi.

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