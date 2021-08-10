Lamborghini Countach geri dönüyor!

Lamborghini Countach, otomobil dünyasındaki popülerliğini koruyan spor otomobillerden biri. Büyük bir maziye sahip olan Countach, özellikle keskin açılı tasarımı ile geçmiş yıllarda popülerliğini artırmıştı. Hatta otomobil, 1970'li ve 1980'li yılların en iyi otomobillerinden biri olarak gösteriliyordu. Şimdi ise Lamborghini Countach, aradan geçen onca yılın ardından yenilenerek tekrar sokaklara dönmeye hazırlanıyor.

LAMBORGHINI COUNTACH GERİ DÖNÜYOR

Lamborghini, yaptığı duyuru ile deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı. Marka, Facebook'ta bir video yayınladı ve Countach'ın geri döndüğünü paylaştı.

Lamborghini, şimdilik "Yeni Lamborghini Countach geliyor. Bizi izlemeye devam edin…" demekle yetiniyor.

Bu yüzden otomobilin özellikleri ve en önemlisi tasarımı ile alakalı elimizde şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor.

