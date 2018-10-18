Lamborghini'yi iten işçiler kameraya yansıdı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
Levent'te iki işçi arıza nedeniyle yolda kalan bir Lamborghini'yi iterken görüntülendi.
Büyükdere Caddesi'nde yolda kalan Lamborghini'yi iten işçiler İBB kameraları tarafından görüntülendi. Fotoğrafı Radyo Trafik Koordinatörü Murat Kazanasmaz Twitter hesabından paylaştı.
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