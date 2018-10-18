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Lamborghini'yi iten işçiler kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

Levent'te iki işçi arıza nedeniyle yolda kalan bir Lamborghini'yi iterken görüntülendi.  Büyükdere Caddesi'nde yolda kalan Lamborghini'yi iten işçiler İBB kameraları tarafından görüntülendi.

Lamborghini'yi iten işçiler kameraya yansıdı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)

Levent'te iki işçi arıza nedeniyle yolda kalan bir Lamborghini'yi iterken görüntülendi.

Büyükdere Caddesi'nde yolda kalan Lamborghini'yi iten işçiler İBB kameraları tarafından görüntülendi. Fotoğrafı Radyo Trafik Koordinatörü Murat Kazanasmaz Twitter hesabından paylaştı.

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