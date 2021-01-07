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Lambrecht: İnternet platformları daha sıkı denetlenecek

07.01.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Lambrecht: İnternet platformları daha sıkı denetlenecek

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, ABD’de Kongre’ye düzenlenen baskının ardından, Avrupa’da demokrasileri korumak için internet platformlarına daha fazla yükümlülük getirileceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump taraftarlarının başkent Washington'da Kongre binasına düzenledikleri baskın ve burada yaşanan şiddetli çatışmaların ardından sanal platformlar bir kez daha tartışılmaya başlandı. Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, internet platformlarının daha sıkı bir denetim altına alınması gerektiğini belirterek "Biz Avrupa'da, seçimleri koruma altına almak, kışkırtıcı ifadelerin silinmesini sağlamak ve yalanlarla komplo teorisi mitlerine karşı kararlı bir biçimde mücadele edebilmek için internet platformlarına sorumluluk yükleyeceğiz. Bu konu her şeyden daha acil" dedi.

Handelsblatt gazetesine konuşan Bakan Lambrecht, hedeflerinin demokrasileri, internet üzerinden nefret ve şiddet kışkırtıcılığı yapan tahrik edici kişilerden korumak olduğunu dile getirdi.

Demokrasiyi koruma vurgusu

"Capitol'a (ABD Kongre binası) yapılan baskının görüntüleri bir uyandırma çağrısıdır" diyen Lambrecht, "Demokrasiler, yalanlara ve kışkırtıcılığa karşı duran demokratlar ve demokratik kurumlarını kararlı bir şekilde koruyan hukuk devletleri sayesinde yaşar" ifadesini kullandı.

"Dizginlenmeyen popülizm, nefret ve tahriklerin nereye varacağını en açık şekilde görüyoruz" söyleminde bulunan Adalet Bakanı, ABD'de yaşanan çatışmalardan Trump'ı sorumlu tutarak, "Başkan Trump, yalanlarıyla ve demokratik kurumlara karşı aşagılayıcı tavrıyla bunların yaşanmasına ciddi anlamda katkı sunmuştur" dedi.

Lambrecht, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarının, Kongre baskınından sonra Trump'ın mesajlarını silmesini ise, "çok geç kalınmış bir idrak" olarak değerlendirdi. Twitter, Facebook ve Snap, ABD Başkanı Trump'ın hesaplarını, Başkan'ın seçim sonuçlarının doğru olmadığına yönelik mesajlarını çarşamba günü silmiş ve söz konusu hesaplar geçici süreliğine dondurulmuştu.

Twitter tarafından daha sonra silinen bir mesajında Trump Kongre baskınını, "doğal bir cevap" olarak nitelendirmişti.

Reuters,AFP / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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