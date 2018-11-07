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Laminat döşerken kolunu makineye kaptırarak yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 18:13 | Son Güncelleme

SİNOP'ta bir evde laminat döşeyen Metin Kaya, kolunu spiral makinesine kaptırdı.

Laminat döşerken kolunu makineye kaptırarak yaralandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta bir evde laminat döşeyen Metin Kaya, kolunu spiral makinesine kaptırdı. Yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Ada Mahallesi Martı Sokak’ta meydana geldi. Bir evde laminat döşeyen Metin Kaya, kolunu laminat kestiği spiral makinesine kaptırdı. Yaralanan Kaya, 112 Acil ekibinin müdahalesi sonrasında ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Laminat döşerken kolunu makineye kaptırarak yaralandıLaminat döşerken kolunu makineye kaptırarak yaralandı

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