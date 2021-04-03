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Lana Del Rey karantina kilolarından kurtulamadı

03.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li müzisyen Lana Del Rey, önceki gün Kaliforniya'da objektiflere takıldı. 35 yaşındaki şarkıcının karantina döneminde aldığı kilolar dikkat çekti.

Lana Del Rey

Pop dünyasının son yıllardaki önemli isimlerinden olan Lana Del Rey, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi. Rey, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.

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Karantina döneminde hareketsiz kalan şarkıcının aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin kendisini görüntüleyince hızlı adımlarla otomobiline doğru yönelen Lana Del Rey, soruları cevapsız bıraktı.
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SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Siyah şortunun üzerine beyaz bir tişört giyen şarkıcının, giyimiyle uyumlu bir maske tercih ettiği görüldü. Rey'in görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Anahtar Kelimeler:
Lana Del Rey karantina
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