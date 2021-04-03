Lana Del Rey karantina kilolarından kurtulamadı

Pop dünyasının son yıllardaki önemli isimlerinden olan Lana Del Rey, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi. Rey, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.

Karantina döneminde hareketsiz kalan şarkıcının aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin kendisini görüntüleyince hızlı adımlarla otomobiline doğru yönelen Lana Del Rey, soruları cevapsız bıraktı.



SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Siyah şortunun üzerine beyaz bir tişört giyen şarkıcının, giyimiyle uyumlu bir maske tercih ettiği görüldü. Rey'in görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.