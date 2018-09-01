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Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

01.09.2018 13:21 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, bazı hayranlarının ve Filistin yanlısı siyasi eylemcilerin tepkisi üzerine İsrail'deki konser programını iptal etti.

Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

Şarkıcı, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Benim için, hem Filistin hem de İsrail'de sahne almak ve hayranlarıma eşit bir şekilde yaklaşmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Del Rey, "gelecekte hem İsrailli hem de Filistinli hayranlarını ziyaret etmeyi umduğunu" belirtti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını protesto eden aktivistler, İsrail'de Meteor müzik festivaline katılacağının açıklanmasından sonra Del Rey'e programını iptal çağrısında bulunmuştu.

Festivalin gelecek hafta İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Galilee Bölgesi'ndeki Lehavot Habashan Kibbutzu'nda yapılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin israil lana del rey

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