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Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

01.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı Lana Del Rey, bazı hayranlarının ve Filistin yanlısı siyasi eylemcilerin tepkisi üzerine İsrail'deki konser programını iptal etti.

Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

Şarkıcı, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Benim için, hem Filistin hem de İsrail'de sahne almak ve hayranlarıma eşit bir şekilde yaklaşmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Del Rey, "gelecekte hem İsrailli hem de Filistinli hayranlarını ziyaret etmeyi umduğunu" belirtti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını protesto eden aktivistler, İsrail'de Meteor müzik festivaline katılacağının açıklanmasından sonra Del Rey'e programını iptal çağrısında bulunmuştu.

Festivalin gelecek hafta İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Galilee Bölgesi'ndeki Lehavot Habashan Kibbutzu'nda yapılması planlanıyor.

Del Rey, tepkiler ardından 19 Ağustos'ta yaptığı ilk açıklamada festivale katılma kararını savunmuş ve bunu siyasi bir tarafı olmadığını, bir ülkede konser vermenin o ülkenin politikalarını savunmak anlamına gelmeyeceğini söylemişti.

Del Rey Cuma günü yaptığı açıklamada ise Filistinli ve İsrailli hayranlarına eşit yaklaşımın önemli olduğunu, hem Filistin hem de İsrail'i ziyaret etmek istediğini ancak kısa süre nedeniyle bunun ayarlanamadığını, bu yüzden Meteor Festivali'ne katılımını ertelediğini duyurdu.

Boykot kapmayası Del Rey'e teşekkür etti

Del Rey'e konserini iptal çağrısında bulunan, BDS (Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar) hareketinin parçası olan PACBI (İsrail'e Akademik ve Kültürel Boykot için Filistin Kampanyası), son kararı ardından Del Rey için bir teşekkür mesajı yayımladı.

BDS, geçmişte Güney Afrika'daki apartheid rejimine yönelik yürütlen boykot kampanyasının bir benzerini İsrail için yürütüyor.

İsrail ise BDS'i ülkenin varlığına karşı çıkmak ve anti-Semitizm motivasyonuyla hareket etmekle suçluyor.

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Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal ettiLana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti
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lana del rey ABD israil Filistin

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