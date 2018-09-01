Lana Del Rey tepkiler ardından İsrail konserini iptal etti

Şarkıcı, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Benim için, hem Filistin hem de İsrail'de sahne almak ve hayranlarıma eşit bir şekilde yaklaşmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Del Rey, "gelecekte hem İsrailli hem de Filistinli hayranlarını ziyaret etmeyi umduğunu" belirtti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını protesto eden aktivistler, İsrail'de Meteor müzik festivaline katılacağının açıklanmasından sonra Del Rey'e programını iptal çağrısında bulunmuştu.

Festivalin gelecek hafta İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Galilee Bölgesi'ndeki Lehavot Habashan Kibbutzu'nda yapılması planlanıyor.

Del Rey, tepkiler ardından 19 Ağustos'ta yaptığı ilk açıklamada festivale katılma kararını savunmuş ve bunu siyasi bir tarafı olmadığını, bir ülkede konser vermenin o ülkenin politikalarını savunmak anlamına gelmeyeceğini söylemişti.

Del Rey Cuma günü yaptığı açıklamada ise Filistinli ve İsrailli hayranlarına eşit yaklaşımın önemli olduğunu, hem Filistin hem de İsrail'i ziyaret etmek istediğini ancak kısa süre nedeniyle bunun ayarlanamadığını, bu yüzden Meteor Festivali'ne katılımını ertelediğini duyurdu.