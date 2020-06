Lancet Dergisi ''Klorokin Zararlı'' Araştırmasını Geri Çekti

New England Journal of Medicine de (NEJM) 1 Mayıs'ta benzer bir araştırma yayınlamıştı. Her iki araştırmada da kullanılan veriler Surgisphere adlı bir Amerikan şirketinden gelmiş, araştırmaların altında da Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Boston'daki Brigham Kalp ve Damar Merkezi'nin kurucusu ve tıp direktörü Mandeep Mehra ile 3 bilim adamının imzası yer almıştı.

Lancet'in yayınının ardından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) klorokin deneylerini askıya aldığını duyurdu. Fransa Sağlık Bakanlığı da hastanelerde bu ilacın tedavi amaçlı kullanımını içeren genelgeyi geri çekerek ilacı yasakladı. Ancak Lancet gibi ciddi bir derginin bu kadar "sahte bir rapor'' yayınlamasına çok şaşırdığını söyleyenDr. Raoult, araştırmanın gerçek hastalar üzerinde değil, büyük veri üzerinden yapıldığını ve bulguların "tümüyle amaçlı, fantazi içeren yanlış sonuçlar olduğunu" öne sürdü. Raoult, Sağlık Bakanlığı yasaklasa da "uygun tedavi yöntemlerini uygulamaya devam edeceklerini" açıkladı.

