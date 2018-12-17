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Lanet uyarılarına rağmen açıldı! Tam 4 bin 400 yıllık

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

Mısır'da bulunan 4 bin 400 yıllık lahit lanet uyarılarına rağmen açıldı. Başkent Kahire'deki lahit çeşitli hiyeroglif ve heykellerle süslü. 10 metre uzunuk, 3 metre genişlik ve yüksekliğe sahip lahit Mısır Antik Eserler arkeologları tarafından ortaya çıkarıldı.

Son yıllarda ortaya çıkarılan en eşsiz örnek olduğu söylenen Waziri lahiti, son derece iyi korunmuş. Mısır Firavunu Neferirkara'ya kadar uzandığı söylenen lahitin tarihi arkeologların incelemesi altına girdi. 5 gövdeden oluşan lahitin mühürsüz gövdesini açan arkeologlar, ilerleyen günlerde diğer 4 gövdeyi de açmayı planlıyor.

4 bin 400 yıllık lahit ilk kez açıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan 4400 yıllık lahit ilk defa açıldı.
Çeşitli hiyeroglif ve heykellerle süslü lahit 10 metre uzunluğa, 3 metre genişliğe ve 3 metre yüksekliğe sahip.
Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, lahitin son birkaç yılda ortaya çıkarılan eşsiz bir örnek olduğunu söyledi.
Waziri lahitin 4400 yıllık olmasına rağmen son derece iyi korunmuş olduğunu belirtti.
Lahitin tarihi Mısır Firavunu Neferirkara'ya kadar uzanıyor.
5 gövdeden oluşan lahitin mühürsüz tek gövdesi açıldı ve içerisinde bir şey bulunamadı.
Arkeologlar diğer dört gövdeyi açmayı planlıyor ve içerisinde mumyalanmış beden bulmayı ümit ediyor.
10 metre uzunluğundaki lahitin açılması tartışma yarattı.
Çok sayıda kişi lahitin açılmasının lanetleri beraberinde getireceğini öne sürdü.
2006 yılında bir grup hırsız, Mısır'daki bir lahiti yağmalamış ve lahitin üzerinde 'mezara rahatsızlık veren kişi timsah ya da yılan tarafından yenecektir' yazısının yazdığı öne sürülmüştü.
Mısır Antik Eserler Yüksek Konseyi eski bakanı Zahi Hawass, Mısır'da bulunan antik eserlerin yalnızca yüzde 30'unun keşfedildiğini düşündüğünü söylemişti.
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Anahtar Kelimeler:
lahit mısır Kahire

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