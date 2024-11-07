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Languishing nedir, neden olur? Languishing nasıl geçer? Languishing tedavisi

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
07.11.2024 14:37
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Psikolojide durumları tanımlamak için çeşitli terimler kullanılır. Languishing de bu terimlerden biridir. Duygusal ve zihinsel bir durumu tanımlarken kullanılır. Özellikle bireylerin yaşamda anlam ve hedef bulma konusunda zorluk yaşadığı, enerji ve motivasyon kaybı hissettiği bir durumu ifade eder. Languishing genellikle stres, belirsizlik veya genel bir memnuniyetsizlik dönemlerinde ortaya çıkabilir. Peki, languishing nedir, neden olur? Languishing nasıl geçer? Languishing tedavisi var mı?

Languishing nedir, neden olur? Languishing nasıl geçer? Languishing tedavisi

İçindekiler

  • Languishing nedir?
  • Languishing neden olur?
  • Languishing nasıl geçer?
  • Languishing tedavisi

Languishing çoğu zaman tükenmişlik ile depresyon arasında bir yerde konumlandırılır. Kişi tamamen tükenmiş hissetmez ancak aynı zamanda yaşamdan tatmin olmamaktadır. Psikolog Adam Grant, bu durumu COVID-19 pandemisi sırasında daha fazla insanın hissettiğini belirterek bu durumun toplumun genel ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etmiştir.

Languishing nedir?

Lanuishing terimi uzun zamandır var olsa da pandemi döneminin ardından yaygın bir şekilde duyulmaya başlamıştır. Kişinin kendisini hasta, yorgun, tükenmiş, yetersiz hissetmesine languishing denir. Tükenmişlik sendromuna benzer belirtiler gösterir. Yaşamdan memnun olmamak ve kaybolmuş hissetmek belirtileri arasındadır.

Languishing neden olur?

Languishing, birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşabilir. Stresli yaşam koşulları, kaygı, belirsizlik, yetersiz sosyal destek, yalnızlık, tükenmişlik ve anlam arayışında yetersizlik bu durumu tetikleyebilir. Kişisel hedeflerin kaybolması veya yaşamın monotonlaşması da bu durumu derinleştirebilir.

Languishing nasıl geçer?

Languishing'den kurtulmak için çeşitli yollar izlenebilir. Bu durumun tamamen tedavi edilmesi ve iyileştirilmesi için bir uzmandan destek alınması önerilir.

  • Amaç belirleme: Kısa vadeli ve ulaşılabilir hedefler koymak bireyin motivasyonunu artırabilir.
  • Bağlantılar kurma: Sosyal destek almak, arkadaşlarla iletişimi artırmak bu durumu hafifletebilir.
  • Fiziksel aktivite: Düzenli egzersiz yapmak endorfin salgılayarak ruh hâlini iyileştirebilir.
  • Mindfulness ve meditasyon: Zihinsel farkındalık teknikleri bireylerin anı deneyimlemelerine ve stresle başa çıkmalarına yardımcı olabilir.
  • Uzman desteği: Gerekirse psikolog veya terapist ile görüşmek, profesyonel destek almak önemlidir.

Languishing tedavisi

Languishing tedavisi bireyin durumuna bağlı olarak değişir. Kendi başına uygulanabilecek yöntemler dışında, terapi ve danışmanlık gibi profesyonel destek almak da önemli olabilir. Bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemler bireylerin olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmelerine ve yeni başa çıkma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra grup terapileri veya destek grupları da sosyal bağlantıları güçlendirmeye yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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