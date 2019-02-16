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Laodikya'daki antik tiyatroda önce restorasyon sonra etkinlik

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun oturma basamakları tamamen açığa çıkarıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun oturma basamakları tamamen açığa çıkarıldı. Tarihi tiyatronun, restorasyon çalışmalarına uygun hale getirildiği de belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 15 bin kişilik antik tiyatroyu ayağa kaldırıp, çeşitli etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2008 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle Laodikya Antik Kenti'deki 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu'nun işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdi. Kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında Batı Tiyatrosu'nun oturma basamakları tamamen açığa çıkarıldı. Tarihi tiyatronun, restorasyon çalışmalarına uygun hale geldiği ifade edildi. DENİZLİ'DE TURİZM 12 AY YAŞAYACAK Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Ladoikya Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkmaya devam ettiğini belirterek, 19 antik kenti içinde barındıran Denizli'nin tarihi zenginlikleri ile dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. 15 bin kişilik Batı Tiyatrosu'nu ayağa kaldırarak, burada çeşitli etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini kaydeden Zolan, "Denizli'de turizm sektörünün 12 ay yaşaması için bugüne kadar milyonlarca liralık yatırım yaptık. Laodikya Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında önemli bir mesafe katedildi. Antik kentin içerisinde bulunan Batı Tiyatrosu'nu ayağa kaldırmak ve burada etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Tarihi ve doğal zenginlikleri şehrimizin turizmde daha da ileri noktalara ulaşmasını çok önemsiyoruz. Denizli'yi daha da ileri noktalara götürmek adına şehrimizin güzelliklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

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