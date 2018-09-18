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Laos'da tropikal fırtınalar 55 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 12:52 | Son Güncelleme

Laos'da tropikal fırtınalar 55 can aldı

Laos'da tropikal fırtınalar hazirandan bu yana 55 can aldı.

Şinhua'nın haberine göre, ülkede haziran ayından bu yana etkili tropikal fırtınalardan 17 eyalette 2 bin 409 yerleşim yeri etkilendi.

Fırtınalar nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Fırtınalar sonucu bin 772 ev, 301 okul, 35 sağlık merkezi, 35 yol, 52 köprü ve 915 elektrik santrali zarar görürken, 15 binden fazla küçükbaş ve büyükbaş hayvan, 70 binden fazla kümes hayvanı da telef oldu.

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fırtına Laos tropikal fırtına

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