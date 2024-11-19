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'Lapa lapa kar! Sürprizleri seversin İstanbul' Hava ulaşımı bile durabilir, çok kuvvetli geliyor! Bu tarihe dikkat

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.11.2024 08:23
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Hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Herkes bu soruların yanıtını araştırırken uzmanlardan pek çok bölge için kuvvetli yağmur, fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi. Prof. Dr. Orhan Şen "Hava ulaşımında aksamalara neden olabilir, seyahatinizi kontrol edin" çağrısı yaparken Hava Forum'un paylaşımında da İstanbul'da cumartesi akşama doğru sıcaklığın 5 derecelere kadar düşeceğine işaret edilip "Birkaç derece daha düşersek lapa lapa kar göreceğiz. Sen sürprizleri seversin İstanbul" denildi.

'Lapa lapa kar! Sürprizleri seversin İstanbul' Hava ulaşımı bile durabilir, çok kuvvetli geliyor! Bu tarihe dikkat

Hava durumu tahminleri geliyor. Kuvvetli yağışlarla ilgili çok sayıda uyarı yapılırken "Kar yağacak mı?" sorularıyla ilgili de çarpıcı tahminler geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli yağmur ve lodosa dikkat çekip tarih vererek hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini işaret etti. Öte yandan İstanbulluların "İstanbul'a kar yağacak mı?" soruları da sürüyor. Hava Forum yaptığı paylaşımda cumartesi günü için beklenen sıcaklık değerlerine vurgu yapıp 'sürpriz' ifadelerini kullandı. İşte son hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili paylaştığı son bilgilerde şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda hafif yağmur, Doğu Anadolu’da hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı. İstanbul 14, Edirne 16, İzmir 17, Ankara 11, Antalya öğlen doğusu yağmurlu 20, Erzurum karla karışık yağmur ve kar 7 derece olacak.

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HAVA ULAŞIMI AKSAYABİLİR!

Perşembe günü öğlenden itibaren Marmara ve İstanbul’a, Güney kıyı Ege'ye şiddetli yağmur geliyor. Su baskını yapabilir. Perşembe İstanbul ve Kıyı Ege iç Anadolu’da Lodos fırtınası maddi hasar oluşturabilir. Hava ulaşımında aksamalara neden olabilir seyahatinizi kontrol edin.

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'KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR YAĞIŞLARINA NEDEN OLACAK'

Perşembe günü Lodos ile birlikte Batı ve iç bölgelerde sıcaklık bugüne göre 6-7 derece artacak. Cumartesi akşam ve Pazar günü hızla 10 derece azalacak. Cumartesi Marmara’dan kuvvetli yağış girecek. Bu hava iç bölgelerde gece ve pazar günü kar yağışlarına neden olabilecek."

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"SEN SÜRPRİZLERİ SEVERSİN, KARI DA SEVERSİN İSTANBUL"

Öte yandan Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Haydi İstanbul başarabilirsin! Cumartesi sabah 17-18 derecelerdeki sıcaklık cumartesi akşama doğru 5 derecelere düşecek. Birkaç derece daha düşersek lapa lapa kar göreceğiz. Sen sürprizleri seversin, karı da seversin İstanbul. Gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz..."

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