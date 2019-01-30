HABER

Lapa lapa yağan karın altında Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

Tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlenen ’Gençlik Şühedanın İzinde’ etkinliği çerçevesinde Kırıkkaleli vatandaşlar, lapa lapa yağan karın altında Sarıkamış şehitleri anma programı kapsamında polis ve askerler ile birlikte yürüdü.Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlenen ’Gençlik Şühedanın İzinde’ etkinliği çerçevesinde Kırıkkaleli vatandaşlar, lapa lapa yağan karın altında Sarıkamış şehitleri anma programı kapsamında polis ve askerler ile birlikte yürüdü.
Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen program; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımı tarafından Osmanlı Marşları seslendirildi. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından bir yürüyüş gerçekleştirildi. Kırıkkale’de Sarıkamış Şehitleri anma programı etkinlikleri çerçevesinde soğuk hava ve yoğun kar yağışı altında yüzlerce kişi, polis ve askerler ile birlikte caddelerde yürüdü. Bazı vatandaşlarsa evlerinin camlarından Türk bayrağı salladı. Daha sonra vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 104 yıl önce dondurucu soğuğa rağmen binlerce kahramanın bu vatan için, bu milletin geleceği için Sarıkamış’ta şehit olduğunu söyledi. Sezer, "Anadolu’nun her bir tarafından gelerek bu toprakları vatan bilip şehit düşen şühedalara minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda başlayan Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ’ne, Vali Sezer’in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğg. Selami Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Müdürleri, Şehit yakınları, Gaziler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Ekrem İmamoğlu Esenyurt'ta seçim çalışmaları sürdürdüEkrem İmamoğlu Esenyurt'ta seçim çalışmaları sürdürdü
Mevlüt Uysal, sokağı temizleyen vatandaşla dertleştiMevlüt Uysal, sokağı temizleyen vatandaşla dertleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Para dolu arabayı çalmıştı! O hırsız tanıdık çıktı

Mahkemeden son dakika Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İhtişamıyla göz dolduruyor! İşte Kahire'deki 355 yıllık Türk evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.