Laparoskopik histerektomi nedir? Ameliyat ve komplikasyonlar nelerdir?

Tüm dünyada yaygın olan bu işlemin her detayı oldukça önemlidir. İşlem sonrası sağlıklı bir şekilde yaşantınıza devam etmeniz için bazı noktaları gözden kaçırmamalısınız. Birçok kişinin sık sık merak ettiği bu konuyu sizler için araştırdık. İşlemin tüm detaylarına bu yazımızda erişebilirsiniz. Laparoskopik Histerektomi Nasıl Yapılır? Laparoskopik histerektomi ameliyatı nasıl yapılır sorusu sık sık gündeme gelmektedir. Göbek deliğine küçük bir kesi yapılır ve minik bir kamera yerleştirilir. Cerrah, bu kameradan gelen görüntüyü bir TV ekranında izler ve ameliyat prosedürünü gerçekleştirir. Alt karın bölgesinde iki veya üç küçük kesi daha yapılır. Çıkarma işlemi için özel aletler yerleştirilir ve kullanılır. Laparoskopik Histerektomi İşleminde Yumurtalıklar Alınır Mı? Bazı kadınlar, histerektomi geçirdiklerinde yumurtalıkları alınmaz. Yumurtalıklar içeride kalırsa kişiden ameliyat sonrası herhangi bir hormon almasına gerek kalmaz ve laparoskopik histerektomi sonrası sıcak basması olmaz. Bazı kadınlar, ailesinde yumurtalık kanseri öyküsü olduğu veya yumurtalıklarında anormal bir büyüme olduğu için yumurtalıklarını bu işlem ile birlikte aldırabilirler. Kadınlar ya serviksi yerinde tutmayı (“laparoskopik supra-servikal histerektomi” olarak adlandırılır) ya da tüm uterus ve serviksi çıkarmayı (“total laparoskopik histerektomi”) seçebilirler.

Laparoskopik Histerektomi de Serviksi Aldırmamak Serviksi yerinde tutmak, ameliyatı biraz daha hızlı ve daha güvenli hale getirir. Serviksi yerinde olduğunda, kadının adet dönemleri sırasında aylık lekelenme olasılığı % 5'dir. Rahim ağzı yerinde kalan kadınların pap smear yaptırmaya devam etmesi gerekir. Kadın bir daha asla adet görmeyeceğinden % 100 emin olmak istiyorsa, rahmin tamamını alması gerekir. Hastanın rahim ağzında veya uterus astarında kanser öncesi değişiklikler öyküsü varsa, rahmin tamamını aldırmalıdır. Ameliyat endometriozis veya pelvik ağrı için yapılıyorsa, birçok doktor rahim ağzı çıkarılırsa ağrıyı azaltma şansının daha iyi olduğunu düşünüyor. Laparoskopik Histerektomi Ameliyatının Avantajları Nelerdir? Laparoskopik histerektomi, 3-6 inçlik bir kesi ile yapılan geleneksel abdominal histerektomiye kıyasla yalnızca birkaç küçük kesi gerektirir. Sonuç olarak, daha az kan kaybı, daha az yara izi ve daha az ameliyat sonrası ağrı olur. Laparoskopik histerektomi genellikle ayakta tedavi prosedürü olarak yapılırken, abdominal histerektomi genellikle 2-3 gün hastanede kalmayı gerektirir. Bu laparoskopik prosedür için iyileşme süresi, abdominal histerektomiden sonraki 4-6 hafta ile karşılaştırıldığında 1-2 haftadır.

Laparoskopik histerektomi komplikasyonlarından kan kaybı ve enfeksiyon riski abdominal histerektomiye göre daha düşüktür. Deneyimli ellerde, laparoskopik histerektomi abdominal histerektomi ile yaklaşık aynı süreyi alır ve daha fazla risk içermez. Laparoskopik Histerektomi Ameliyatını Kimler Yaptırmalıdır? Anormal uterin kanamasını veya fibroidleri tedavi etmek için histerektomi geçiren hastaların çoğunda laparoskopik histerektomi olabilir. Bazı durumlarda mümkün olmayabilir. Örneğin, rahim 4 aylık bir hamilelikten büyükse, alt karın bölgesinde daha önce birden fazla ameliyat geçirmişse. Genellikle jinekolojik kanseri olan kadınlara yapılmaz. Ameliyattan Önce Ne Gibi Hazırlıklara İhtiyaç Duyulur? Ameliyat gününden önce, öykü ve fizik muayene, kan örnekleri ve anestezi departmanının ziyaretini içeren bir ameliyat öncesi randevu verilecektir. Hastalar ameliyattan önceki gece gece yarısından sonra hiçbir şey yememeli ve içmemelidir. Ameliyattan Sonra İyileşme Süreci Hastalar ameliyat sonrası birkaç gün ibuprofen veya narkotik ağrı kesiciler alırlar. Hastalar yatakta kalmamaları konusunda teşvik edilir. Hastalar evin içinde dolaşmalı ve kendini iyi hissettikleri anda normal faaliyetlerine devam etmelidirler. Bazı kadınlar ameliyattan bir hafta sonra işe dönebilecek kadar sağlıklı olurlar. Fiziksel olarak daha fazla işi olan kadınlar 2-3 hafta evde kalmalıdır. Kadınlar ameliyattan sonraki birkaç hafta içinde egzersiz ve seks yapmaya devam edebilir. Laparoskopik hastalar, geleneksel histerektomi veya sezaryen hastalarına göre ameliyat sonrası ağrının daha az olmasını bekleyebilir.