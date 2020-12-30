Laparoskopik histerektomi nedir? Ameliyat ve komplikasyonlar nelerdir?

Tüm dünyada yaygın olan bu işlemin her detayı oldukça önemlidir. İşlem sonrası sağlıklı bir şekilde yaşantınıza devam etmeniz için bazı noktaları gözden kaçırmamalısınız. Birçok kişinin sık sık merak ettiği bu konuyu sizler için araştırdık. İşlemin tüm detaylarına bu yazımızda erişebilirsiniz.
Laparoskopik histerektomi ameliyatı nasıl yapılır sorusu sık sık gündeme gelmektedir. Göbek deliğine küçük bir kesi yapılır ve minik bir kamera yerleştirilir. Cerrah, bu kameradan gelen görüntüyü bir TV ekranında izler ve ameliyat prosedürünü gerçekleştirir. Alt karın bölgesinde iki veya üç küçük kesi daha yapılır. Çıkarma işlemi için özel aletler yerleştirilir ve kullanılır.
Bazı kadınlar, histerektomi geçirdiklerinde yumurtalıkları alınmaz. Yumurtalıklar içeride kalırsa kişiden ameliyat sonrası herhangi bir hormon almasına gerek kalmaz ve laparoskopik histerektomi sonrası sıcak basması olmaz. Bazı kadınlar, ailesinde yumurtalık kanseri öyküsü olduğu veya yumurtalıklarında anormal bir büyüme olduğu için yumurtalıklarını bu işlem ile birlikte aldırabilirler. Kadınlar ya serviksi yerinde tutmayı (“laparoskopik supra-servikal histerektomi” olarak adlandırılır) ya da tüm uterus ve serviksi çıkarmayı (“total laparoskopik histerektomi”) seçebilirler.
Serviksi yerinde tutmak, ameliyatı biraz daha hızlı ve daha güvenli hale getirir. Serviksi yerinde olduğunda, kadının adet dönemleri sırasında aylık lekelenme olasılığı % 5'dir. Rahim ağzı yerinde kalan kadınların pap smear yaptırmaya devam etmesi gerekir.
Kadın bir daha asla adet görmeyeceğinden % 100 emin olmak istiyorsa, rahmin tamamını alması gerekir. Hastanın rahim ağzında veya uterus astarında kanser öncesi değişiklikler öyküsü varsa, rahmin tamamını aldırmalıdır. Ameliyat endometriozis veya pelvik ağrı için yapılıyorsa, birçok doktor rahim ağzı çıkarılırsa ağrıyı azaltma şansının daha iyi olduğunu düşünüyor.
Laparoskopik histerektomi, 3-6 inçlik bir kesi ile yapılan geleneksel abdominal histerektomiye kıyasla yalnızca birkaç küçük kesi gerektirir. Sonuç olarak, daha az kan kaybı, daha az yara izi ve daha az ameliyat sonrası ağrı olur. Laparoskopik histerektomi genellikle ayakta tedavi prosedürü olarak yapılırken, abdominal histerektomi genellikle 2-3 gün hastanede kalmayı gerektirir. Bu laparoskopik prosedür için iyileşme süresi, abdominal histerektomiden sonraki 4-6 hafta ile karşılaştırıldığında 1-2 haftadır.
Laparoskopik histerektomi komplikasyonlarından kan kaybı ve enfeksiyon riski abdominal histerektomiye göre daha düşüktür. Deneyimli ellerde, laparoskopik histerektomi abdominal histerektomi ile yaklaşık aynı süreyi alır ve daha fazla risk içermez.
Anormal uterin kanamasını veya fibroidleri tedavi etmek için histerektomi geçiren hastaların çoğunda laparoskopik histerektomi olabilir. Bazı durumlarda mümkün olmayabilir. Örneğin, rahim 4 aylık bir hamilelikten büyükse, alt karın bölgesinde daha önce birden fazla ameliyat geçirmişse. Genellikle jinekolojik kanseri olan kadınlara yapılmaz.
Ameliyat gününden önce, öykü ve fizik muayene, kan örnekleri ve anestezi departmanının ziyaretini içeren bir ameliyat öncesi randevu verilecektir. Hastalar ameliyattan önceki gece gece yarısından sonra hiçbir şey yememeli ve içmemelidir.
Hastalar ameliyat sonrası birkaç gün ibuprofen veya narkotik ağrı kesiciler alırlar. Hastalar yatakta kalmamaları konusunda teşvik edilir. Hastalar evin içinde dolaşmalı ve kendini iyi hissettikleri anda normal faaliyetlerine devam etmelidirler. Bazı kadınlar ameliyattan bir hafta sonra işe dönebilecek kadar sağlıklı olurlar. Fiziksel olarak daha fazla işi olan kadınlar 2-3 hafta evde kalmalıdır. Kadınlar ameliyattan sonraki birkaç hafta içinde egzersiz ve seks yapmaya devam edebilir. Laparoskopik hastalar, geleneksel histerektomi veya sezaryen hastalarına göre ameliyat sonrası ağrının daha az olmasını bekleyebilir.
Laparoskopik histerektomi ne demek sorusunun cevabından sonra detaylar öğrenilebilir. Rahmin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Histerektomiler çok çeşitli nedenlerle yapılır. Histerektomi büyük bir ameliyattır, ancak yeni teknolojik gelişmelerle birlikte rahatsızlık, enfeksiyon riski ve iyileşme süresi azalmıştır.
Histerektomilere halihazırda üç cerrahi yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar şunları içerir:
Açık, geleneksel histerektomi. Bu, karın duvarında yapılan altı ila on iki inçlik bir kesi içerir.
Vajinal Histerektomi. Bu, uterusun vajinadan çıkarılmasını içerir. Bu yaklaşım, açık, geleneksel histerektomiden daha iyidir, ancak yine de cerrahın mesane dahil çevredeki organları tam olarak görmesine izin vermez.
Robotik Destekli Radikal Total Laparoskopik Histerektomi. Son teknoloji bir robotik platform kullanmak, cerraha çevredeki organları tam olarak görme ve kesiler üzerinde daha hassas kontrol olanağı sağlar.
• Laparoskopik Yardımlı Vajinal Histerektomi. Bu, ameliyatın bir kısmının (karın içi) laparoskop ile tamamlanması ve ameliyatın geri kalanının (vajinal kesi, servikal dokuların eksizyonu) transvajinal olarak tamamlanmasıdır.
• Total Laparoskopik Histerektomi. Operasyon laparoskop kullanılarak ve cerrahi numune vajina yoluyla çıkarılarak yapılır.
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