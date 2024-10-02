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  4. "Lapis Lazuli Koridoru" yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda ele alınacak

"Lapis Lazuli Koridoru" yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda ele alınacak

02.10.2024 14:46
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor geçişlerinden birini oluşturan Lapis Lazuli Koridoru Bakanlar Toplantısı'nın yarın İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirerek, "Toplantıda, koridor kapsamındaki ulaştırma ve altyapı yatırımlarını, ihracat-ithalat ve transit yük potansiyeli ile koridor üzerindeki lojistik eksiklikleri ele alacağız." ifadesini kullandı.

"Lapis Lazuli Koridoru" yarın İstanbul'da düzenlenecek toplantıda ele alınacak

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Lapis Lazuli Koridoru Bakanlar Toplantısı'nın yarın Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirileceğini aktardı.

Programda Lapis Lazuli Koridoru'nun etkin şekilde kullanılması, buna ilişkin tarifelerin oluşturulması ve alınabilecek güvenlik tedbirleri gibi konuların ele alınacağını belirten Uraloğlu, "Toplantıda, koridor kapsamındaki ulaştırma ve altyapı yatırımlarını, ihracat-ithalat ve transit yük potansiyeli ile koridor üzerindeki lojistik eksiklikleri ele alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, koridorun, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki ticaret ve ulaşım için stratejik bağlantı sağladığına işaret ederek, güzergahın, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa'yı bir araya getirerek bölgesel ticareti teşvik etmeyi, enerji kaynaklarını daha geniş pazarlara ulaştırmayı ve altyapıyı geliştirmeyi hedeflediğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, koridorun, Hazar Denizi üzerinden Bakü'ye, ardından Türkiye'ye ve Avrupa'ya uzanan transit yolları ile ticaret hacmini artırma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekti.

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"ÜLKELER ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE ENTEGRASYONU DESTEKLEYECEK"

Lapis Lazuli Koridoru'nun, 2017'de Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Türkmenistan ve Afganistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Afganistan için Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansı"nda atılan imzalarla açıldığını anımsatan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İmzalanan Ulaştırma, Ticaret ve Transit İşbirliği Anlaşması ile bu koridorun gelişimi hız kazandı. Koridor, sadece ticaret değil, aynı zamanda bölgedeki ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve entegrasyonu destekleyen bir platform olarak da öne çıkıyor. Orta Koridor geçişlerinden birini oluşturan Lapis Lazuli Koridoru denize çıkışı olmayan Afganistan için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda, bölgesel entegrasyon ve bağlantısallığın geliştirilmesine, ekonominin çeşitlendirilip büyümesine, bölgesel istikrar ve refahın tesisine yönelik çalışmalarımızın somut bir neticesini teşkil ediyor. Bu proje, Afganistan'ı Orta Asya ile Hazar Denizi bölgesindeki enerji ve ticaret yollarına bağlayarak, ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemeyi hedefliyor. Afganistan, bu güzergah sayesinde doğal kaynaklarını uluslararası pazarlara ulaştırma fırsatı bulacak. Ayrıca, bu proje sayesinde istihdam yaratılması, altyapının geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin artırılması gibi sosyal faydalar da sağlanacak."

Uraloğlu, bölge ülkelerinin daha fazla işbirliği yaparak ortak standartlar geliştirmesi ve dijitalleşmeyi hızlandırmasının önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Lapis Lazuli Koridoru, yalnızca bölgesel işbirliğini güçlendirmekle kalmayıp Asya ve Avrupa arasındaki ticaret akışını kolaylaştırarak ekonomik kalkınmanın anahtarı olma potansiyeline sahiptir. Bu fırsatlardan yararlanmak için atılacak adımlar, bölgenin geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Abdulkadir Uraloğlu
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