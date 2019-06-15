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Lapseki kirazı, çay bardağına sığmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen kiraz yarışmasında, bazı kirazlar çay bardaklarına sığmadı.

Lapseki kirazı, çay bardağına sığmadı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen kiraz yarışmasında, bazı kirazlar çay bardaklarına sığmadı. Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, "Her fırsatta bizim ilçemizde yetişen kirazın ne kadar iri olduğunu söylüyorum. Çay bardağına girmeyen kirazı test etmiş oluyoruz" dedi.
Lapseki ilçesinde bu yıl 34'üncü kez düzenlenen kiraz yarışmasına Ziraat 900 ve diğer çeşitler katogorisinde toplam 15 üretici katıldı. Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, çay bardağına sığmayan kirazı göstererek, yarışmada dereceye giren ve yarışmaya katılan üreticileri kutladı.
Ziraat 900 kategorisinde birinci Nagihan Şen 2 bin 500 TL, ikinci Samet Şen 1500 TL, üçüncü Sedat Yılmaz ise 1000 TL ile ödüllendirildi. Diğer cinsler kategorisinde ise, birinci Cihat Gündüz 2 bin 500 TL, ikinci Muammer Okutucu 1500 TL, üçüncü Nagihan Okutucu 1000 TL ödülün sahibi oldu.
'ÇAY BARDAĞINA GİRMEYEN KİRAZI TEST ETMİŞ OLUYORUZ'
Lapseki Kiraz Yarışması'nın bu yıl 34'üncüsünü düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "İlçemiz meyvecilik yönünden Türkiye’deki önemli ilçelerden biri. Burada en önemli ürün, ihracat açısından kiraz. Bunun yanı sıra şeftaliye de önem veriyoruz. Ama kirazımız çok önemli. Yaklaşık 9 bin dönüm arazide 200 bin ağaçta, bu seneki rekoltemiz biraz düşük olmasına rağmen 7 bin ton civarı ürün oldu. İngiltere, Almanya ,Ukrayna, Rusya, Orta Doğu gibi ülkelere ihraç oluyor. Bugün burada üniversiteden gelen hocalarımız yarışmaya katılan kirazları derecelendirdi. Yarışmaya katılan tüketicilerimizi kutluyorum. Her fırsatta bizim ilçemizde yetişen kirazın ne kadar iri olduğunu söylüyorum. Çay bardağına girmeyen kirazı test etmiş oluyoruz" dedi.
Ödül töreni, 25 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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Lapseki kirazı, çay bardağına sığmadıLapseki kirazı, çay bardağına sığmadıLapseki kirazı, çay bardağına sığmadıLapseki kirazı, çay bardağına sığmadı

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