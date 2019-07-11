HABER

Lapseki’de ‘15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye’ sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde, ‘15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Lapseki’de ‘15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye’ sergisi açıldı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde, ‘15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Lapseki Hükümet Konağı girişinde ‘15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye’ konulu fotoğraf sergisi açıldı. Kaymakam Tahir Şahin öncülüğünde açılan sergide, darbe girişiminde yaşanan önemli anların ve şehitlerin fotoğrafları yer aldı. Vatandaşlar gün içerisinde sergiyi ziyaret edebilecek.
İlçe kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletine, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı bir kalkışmada bulunulmuş, o gece milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa inerek demokrasisine, her şeye rağmen sahip çıkacağını güçlü bir şekilde göstermiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmamasına, unutturulmamasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına 11-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler yapılacaktır."

FOTOĞRAFLI

Lapseki’de ‘15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye’ sergisi açıldıLapseki’de ‘15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye’ sergisi açıldı

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Liseli Gamze, sahiplendiği sincaptan ayrılamıyorLiseli Gamze, sahiplendiği sincaptan ayrılamıyor
Barışın fotoğrafı Bursa’da çekildiBarışın fotoğrafı Bursa’da çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı! Herkes tahliye edildi, girişler kapatıldı

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.