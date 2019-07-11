Lapseki’de ‘15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye’ sergisi açıldı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde, ‘15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Lapseki Hükümet Konağı girişinde ‘15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye’ konulu fotoğraf sergisi açıldı. Kaymakam Tahir Şahin öncülüğünde açılan sergide, darbe girişiminde yaşanan önemli anların ve şehitlerin fotoğrafları yer aldı. Vatandaşlar gün içerisinde sergiyi ziyaret edebilecek.

İlçe kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletine, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı bir kalkışmada bulunulmuş, o gece milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa inerek demokrasisine, her şeye rağmen sahip çıkacağını güçlü bir şekilde göstermiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmamasına, unutturulmamasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına 11-16 Temmuz 2019 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler yapılacaktır."

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