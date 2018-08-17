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Lapseki’de 3 kilometrelik feribot yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 23:02 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'nın Lapseki-Gelibolu geçiş hattında akşam saatlerinde 3 kilometreyi bulan feribot kuyruğu oluştu.

Lapseki’de 3 kilometrelik feribot yoğunluğu

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nın Lapseki-Gelibolu geçiş hattında akşam saatlerinde 3 kilometreyi bulan feribot kuyruğu oluştu. Lapseki ilçesinden, Gelibolu’ya geçmek isteyen sürücüler uzun süre kuyrukta kendilerine sıra gelmesini bekledi.
Çanakkale Boğazı’nda 2 geçiş noktasından birisi olan Lapseki-Gelibolu hattı TIR’ların mecburi olarak kullandığı geçiş güzergahı olması nedeniyle yaz boyunca yoğunluk yaşadı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde Lapseki feribot iskelesindeki araç kuyruğu Çardak beldesine kadar uzadı. 3 kilometreye ulaşan kuyruğun büyük bölümünü TIR’lar oluştururken, tatillerini Ege ve Kuzey Ege sahillerinde geçirip, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul’a gitmek üzere dönüşe geçen tatilciler de kuyruğun uzamasına neden oldu. Uzun feribot kuyruğunun bir başka faktörü ise yine tatillerini Türkiye’de geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler oldu.
Gestaş firması Lapseki-Gelibolu hattında 4 feribot ile saatsiz olarak sefer yapmasına rağmen oluşan uzun araç kuyruğunu eritmekte zorlandı. Tatilcilerin dönüşü nedeniyle yaşanan yoğunluğun yerini yarından itibaren İstanbul ve Trakya’daki kentlerden Ege ve Kuzey Ege sahillerine bayram tatili için yola çıkacak olan vatandaşların oluşturması bekleniyor. O yoğunluğun ise boğazın Avrupa yakasındaki Gelibolu ve Eceabat ilçeleri ile Kilitbahir köyündeki feribot iskelesinde yaşanması ön görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Lapseki’de 3 kilometrelik feribot yoğunluğuLapseki’de 3 kilometrelik feribot yoğunluğuLapseki’de 3 kilometrelik feribot yoğunluğuLapseki’de 3 kilometrelik feribot yoğunluğu

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