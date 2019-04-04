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Lapseki'de AK Partili Yılmaz, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, tekrar belediye başkanı seçilen AK Partili Eyüp Yılmaz, mazbatasını alarak göreve başladı.

Lapseki'de AK Partili Yılmaz, mazbatasını aldı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, tekrar belediye başkanı seçilen AK Partili Eyüp Yılmaz, mazbatasını alarak göreve başladı.
Lapseki'de Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Eyüp Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanlığı'nı 2'nci kez kazandı. Lapseki AK Parti İlçe Başkanı Recep Bulan, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, belediye meclis üyeleri ile Cumhur İttifakı kapsamında parti temsilcileriyle Lapseki Adliyesi'ne gelen Başkan Eyüp Yılmaz, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mehmet Şerif Aktürk'ten mazbatasını aldı.
'HİZMET NOKTASINDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ LAYIKIYLA YAPACAĞIZ'
Bugüne kadar 4 mazbata aldığını belirten Başkan Yılmaz, "Bunlar, muhtarlık, il genel meclis üyeliği ve iki belediye başkanlığı. Lapseki Belediye Başkanlığı'nı ise 35 yıl sonra ilk kez üst üste kazanmanın onurunu yaşıyorum. Tüm hemşehrilerime ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lapseki'ye hizmet etme noktasında üzerimize düşeni layıkıyla yapacağız" dedi.
Mazbatasını alan Başkan Yılmaz, daha sonra belediye binası önünde partililerle bir araya geldi.
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Lapseki'de AK Partili Yılmaz, mazbatasını aldıLapseki'de AK Partili Yılmaz, mazbatasını aldıLapseki'de AK Partili Yılmaz, mazbatasını aldı

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