Lara kıyıları 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya'da Talya Otel'den Nazar Beach'e kadarki Lara kıyı bandında yoldan falezlere olan kısmı 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ilan etti. Bu kararla, doğal yapıyı bozacak çalışmalara izin verilmeyecek. Sahil bandındaki falezler ise 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak düzenleniyor.

Antalya'nın dünyaca ünlü Lara kıyı bandı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) kapsamında doğal Sit alanlarının yeniden düzenlenmesi kapsamında, 2'nci Derecede Doğal Sit Alanı'ndan, Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ilan edildi. Talya Otel'den başlayıp Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanın doğu kısmındaki Nazar Beach'e kadar 21 kilometre ve yaklaşık 557 dekarlık alanın Doğal Sit Alanı koruma statüsü, 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak değiştirildi. Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 2 Temmuz 2019 tarihli kararı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18 Temmuz 2019 tarihinde onaylandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yayımladığı ilanda, Lara bandındanki falezlere ilişkin Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan'ın tesciline dair idari sürecin devam ettiği belirtildi. Kıyı şeridindeki yol ile falezler arasındaki alanı kapsayan Nitelikli Doğal Koruma Alanı dışındaki falezleri içine alan kıyı şeridinin 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'ndan, Doğal Sit- Kesin Korunacak Hassas ilan edilmesiyle ilgili teknik süreç devam ediyor.

1'inci Derecede Doğal Sit Alanı'na göre koruma önlemlerinin çok daha ağır olduğu Kesin Korunacak Hassas Alan ilanı da çıktıktan sonra falezlere artık zorunlu altyapı hizmetleri dışında tek bir çivi dahi çakılamayacak. Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilecek bölgenin ise toplamda 686 dekar ve 21,2 kilometre olması bekleniyor.

İki yıl önce yürürlüğe giren doğal Sit alanlarında koruma ve kullanma ilke kurallarına yönelik karara göre, daha önce 1'inci, 2'nci, 3'üncü derece doğal Sit alanları, kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma alanları olarak belirlenmişti. Lara kıyı bandı ile ilgili yapılan değişiklik, bu çalışmanın bir sonucu.

BAKANLIK KARARI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Kıyı Bandı 18 Temmuz'da 'Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescil edilmiştir. 'Doğal Sit - Kesin Korunacak Hassas Alan'ın tesciline ilişkin idari süreç devam etmektedir. Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararlarının yayımlanması hükmü gereği haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur."