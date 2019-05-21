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Lara Sahili'ne hayran kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hava sıcaklığının artmasıyla Lara Plajı'nı dolduran turistler, yüzüp güneşlendi.

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da hava sıcaklığının artmasıyla Lara Plajı'nı dolduran turistler, yüzüp güneşlendi. Plaja gelen dansçı grup ise sahilde doğum günü kutlaması yaptı.

Hava sıcaklığının 25 dereceyi gösterdiği Antalya'da turizmin gözde merkezlerinden Lara Plajı'na gelen turistler, denize girip serinledi. Kente tatile gelen, ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını yüzüp güneşlenerek geçirdi.

Yurtdışından gelen dansçı grup ise sahilde doğum günü partisi yaptı. Dans grubunda çalışan Alejendro Fayunda Leyva, Antalya'nın çok güzel, sahilin harika olduğunu söyledi. Küba'dan geldiğini belirten Leyva, ülkesinde de güzel sahiller olduğunu, fakat Lara Sahili'nin çok daha güzel olduğunu vurguladı. Arkadaşlarıyla birlikte sahilde keyifli dakikalar geçirdiklerini anlatan Leyva, 29'uncu yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte sahilde kutladığını söyledi.

Antalya'ya çalışmaya gelen Kübalı dansçı Yasmany Gonzalez Batista ise tatil günlerinde arkadaşlarıyla sahile geldiğini belirtti. Antalya'nın havasının yaz- kış çok güzel olduğunu vurgulayan Bastista, burayı çok sevdiğini söyledi. Rusya'dan dans çalışmaları için Antalya'ya geldiklerini anlatan Oksana Kulikova, Antalya'nın çok güzel olduğunu aktardı. Kulilkova, “Denizi çok güzel. Güneşi çok şaşırtıcı. İnsanları çok iyi. Burada çok keyifli dakikalar geçiriyorum. Umarım insanlar tatil listesinde ilk sırayı Antalya'yı koyar" dedi.

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