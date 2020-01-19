Laricani'den 90 milletvekilinin aday adaylığının reddedilmesine tepki

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle meclisteki 90 milletvekilinin genel seçime ilişkin aday adaylıklarını reddetmesine tepki gösterdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, İran Meclisinde milletvekillerine hitap etti.

Laricani, "AKK Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre şu an milletvekili olan bazı kişilerin genel seçimlerde aday adaylıkları 'yolsuzluk' iddiasıyla reddedildi. Bu iddia doğru değildir." dedi.

AKK'nin kararına tepki gösteren Laricani, "İstihbarat birimleri madem bu kişilerin yolsuzluk yaptıklarını biliyorlardı o zaman neden 4 yıldır bu konuda adım atmayıp seçimin gelmesini beklediler." ifadelerini kullandı.

Yine bazı vekillerin "sisteme bağlılığının olmadığı" suçlamasıyla elendiğine işaret eden Laricani, "Mecliste uzun yıllar çalıştığımız bazı vekiller 'müesses nizama bağlı olmamaları' iddiasıyla elenmişler. Bu kişilerle 8 veya 12 yıl birlikte çalıştık. Bu yöndeki suçlamalara katılmıyoruz." şeklinde konuştu.