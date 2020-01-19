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  4. Laricani'den 90 milletvekilinin aday adaylığının reddedilmesine tepki

Laricani'den 90 milletvekilinin aday adaylığının reddedilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Laricani'den 90 milletvekilinin aday adaylığının reddedilmesine tepki

İSTANBUL (AA) - İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle meclisteki 90 milletvekilinin genel seçime ilişkin aday adaylıklarını reddetmesine tepki gösterdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, İran Meclisinde milletvekillerine hitap etti.

Laricani, "AKK Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre şu an milletvekili olan bazı kişilerin genel seçimlerde aday adaylıkları 'yolsuzluk' iddiasıyla reddedildi. Bu iddia doğru değildir." dedi.

AKK'nin kararına tepki gösteren Laricani, "İstihbarat birimleri madem bu kişilerin yolsuzluk yaptıklarını biliyorlardı o zaman neden 4 yıldır bu konuda adım atmayıp seçimin gelmesini beklediler." ifadelerini kullandı.

Yine bazı vekillerin "sisteme bağlılığının olmadığı" suçlamasıyla elendiğine işaret eden Laricani, "Mecliste uzun yıllar çalıştığımız bazı vekiller 'müesses nizama bağlı olmamaları' iddiasıyla elenmişler. Bu kişilerle 8 veya 12 yıl birlikte çalıştık. Bu yöndeki suçlamalara katılmıyoruz." şeklinde konuştu.

Laricani, adaylıkları reddedilen milletvekilleri hakkında alınan kararın tekrar gözden geçirilmesini talep etti.

- 90 vekilin aday adaylıkları reddedildi

AKK Sözcüsü Abbas Ali Kedhudayi, geçen hafta devlet televizyonuna verdiği demecinde, İran Meclisindeki 247 milletvekilinden 90'ının yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle genel seçime ilişkin aday adaylıklarının reddedildiğini söylemişti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi 12 üyeden oluşuyor. Üyeleri muhafazakar kanada yakınlıklarıyla bilinen Konsey, seçimlerde çoğunlukla reformist adayları elediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İran'da 11. dönem milletvekili ve 5. dönemin ilk uzmanlar meclisi seçimlerinin, 21 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

- "UAEA ile iş birliğimizi gözden geçiririz"

İran Meclis Başkanı Laricani, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Laricani, "3 Avrupa ülkesinin (Fransa, İngiltere ve Almanya) ABD baskıları nedeniyle anlaşmazlık mekanizmasını devreye koyma çabaları çok üzücüdür. Eğer Avrupa ülkeleri haksız yere 37'inci maddeyi devreye sokarlarsa Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğimizi gözden geçiririz." diye konuştu.

- Nükleer anlaşma

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya (P5+1) arasında 2015'te, Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan Tahran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran yönetimi, yaptırımların kalkması ve menfaatlerinin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının 14 Ocak'ta yayımladığı ortak açıklamada, "İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, KOEP kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı nükleer anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmemekle suçlayarak, "İran, bu 3 ülkenin yapıcı olmayan adımlarına karşı sert ve kararlı bir yanıt verecektir." ifadelerine yer vermişti.

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