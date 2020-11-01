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Larin: Daha iyi olacağım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.11.2020 21:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Larin, gollerine Yeni Malatyaspor karşısında da devam etti.

Larin: Daha iyi olacağım

Beşiktaş'ın Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta siyah-beyazlı takımın tek golünü atan Cyle Larin maçı değerlendirdi.

Beşiktaş için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Larin, "İlk geldiğimden itibaren değil daha önceden de Atiba bana burayı anlatmıştı. Bana Beşiktaş'ın ne kadar güzel olduğunu söylemişti. Ondan her gün bir şeyler öğreniyorum. Ben sahada savaşıyorum, takımım için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Oynadığı mevkii hakkında da konuşan Larin, "Kanat da olabilir, forvet de. Bu biraz Aboubakar'a bağlı. O kanada gelince, ben ileri gidebilirim. Takımım için en iyisi nasıl olacaksa orada oynamaya hazırım" şeklinde konuştu.

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