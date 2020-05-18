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Larissa Gacemer'e ünlülerden destek yağdı! 'Kalbi kötü...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 15:21 | Son Güncelleme

Burak Gacemer ile evlenen Brezilyalı model Larissa Gacemer, önceki gün takipçilerinden gelen, "Neden çocuğunuz yok?", "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti. Instagram'dan yayınladığı videoda "Çocuğum olmuyor. Allah beni böyle yaratmış" ifadelerini kullanan Gacemer'e, ünlü isimlerden destek geldi.

Türkiye'de bir moda çekimi sırasında tanıştığı eski basketbolcu Burak Gacemer ile 2011 yılında dünya evine giren Brezilyalı model Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?", "Neden çocuğunuz yok?" sorularına paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

'Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin'

Gacemer yaptığı açıklamada "Biliyorum bazılarınız iyi niyetle söylüyorsunuz ama iyice saygısız ve kötü yorumlar başladı. Ama hem benim için hem de bu durumları yaşayanlar için yeter. 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?', Neden çocuk yok?' gibi sorular soruyorsunuz. Ben de doğuştan gelen bir hastalık var. Çocuğum olmuyor. Bunu bilerek yıllar önce Burak'la denedik, olmuyor. Burak beni böyle kabul etti. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış " dedi. Larissa Gacemer'in paylaşımına eşi Burak Gacemer de, "Sen bana yetersin" şeklinde yorum yaparak destek verdi. Gacemer'in bu paylaşımına televizyon ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim de duygu ve düşüncelerini dile getirerek çifte destek verdi.

Didem Soydan

Didem Soydan
"Burak'ım, Larissa'm... Sizin ilk buluşmanıza şahit olmuş, Burak'ı 13 seneye yakındır tanıyan biri olarak söylüyorum ki, siz karakteriniz, insanlığınız, enerjiniz ile benzersiz iki insansınız. Keza aileleriniz de öyle. Demem o ki lütfen ama lütfen kendini bilmez, kalbi kötü hiçbir hesabı tutmayın anında bloklayın. Ayrıca kimseye ne kadar yakın olurlarsa olsunlar özelinize karışma hakkı vermeyin. Gerekirse takipçi kaybedin ama izin vermeyin. Burak'ım, sen bu ülkenin nadide evlatlarından biri Larissa'mız da hem bu ülkenin kızı hem kendi ülkesinin çiçeği... Sizi çok ama çok seviyorum."

Anıl Altan

Anıl Altan
"Hayattaki tek vasfı tüm gün klavye başına geçip kalbindeki kirliliği etrafa saçmaya çalışan, sevgiden bir haber, başkalarının mutsuzluğu için an kollayan bir takım insanlar için bile açıklama yapıp, örnek olmak ve farkındalık yaratma isteyişin... Sizin güzel enerjiniz kalbiniz hepimize yeter artar. İyi ki varsınız. Not: Tanıyıp, tanımadığınız, size kötü hissettiren, karışan, enerjinizi aşağa çeken kişileri instagram'dan da hayatınızdan da bloklayın."

Deniz Akkaya

Deniz Akkaya
"Şimdi Instagram'da önüme düştü ve "Bu güzeller güzeli kız kim?" dedim açtım. Çocuk doğurmak bir ayrıcalık olmadığı gibi hiç de mühim bir konu değildir. Bunu büyütmek, kendini ayrıcalıklı sanmak cehaletin ta kendisidir. Çocuk yetiştirmek mühimdir. Çocuklara ilham olabilmek müthiştir. Bunları da pekala yapabilecek müthiş güzel, gencecik bir çift gördüm bu profilde. Kim ne derse kendi kabı kadar söyler. Çocuklarına önce doğaya, hayvana ve insana saygılı olmayı öğretecek bu toplumun insanı yani kapısının önünü süpürecek. Boşverin. Sevgilerimle..."

Ahu Sungur

Ahu Sungur
"Canım Larissa Gacemer... Senin o güzel kalbini kırmalarına sakın izin verme. Seni seviyorum. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin. Kötü kalpli, zalim ve hadsiz insanlara kapat gözlerini, yüreğini, sayfanı..."

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
"Güzel bebek, kime ne? Sana bunları soranlar ve yorum yapanlar bu videoya ayırdığın zamana dahi değmez... Hep mutlu kalın."

İlayda Erkök

İlayda Erkök
"Sen kalbi çok güzel olan bir güzelliksin. Çok güzel açıklamışsın. Seviliyorsun."

Eda Ece

Eda Ece
"Larissa dünyanın en tatlı kızı, ne şanslı eşi onun gibi bir kızla beraber bu hayat yolculuğunda. Larissa, sen şahanesin. Başka da laf söz yok."

Sinem Kobal

Sinem Kobal
Şu sıralar hamile olan Sinem Kobal da ünlü isme destek verdi ve "Şahane bir kadın..." yorumunda bulundu.

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ
"Kimin ne soylediğini boşverin. O kadar muhteşemsiniz ki..."
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