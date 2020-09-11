Bin 500 TL para ele geçirildi Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan başka bir operasyonda fişeklenmiş halde 44 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 500 TL para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak T.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı.

Larissa uyuşturucuyu böyle buldu

Polis ekipleri Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde düzenledikleri başka bir uyuşturucu operasyonunda yasaklı madde ticareti yapan şahıslar takibe alındı. Mahalle çıkışında durdurulan bir aracın sürücüsünden 18 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi ele geçirildi. Sürücü ile yapılan mülakat sonucunda uyuşturucu maddeleri aldığı yeri tarifi etmesi üzerine bahse konu yere de operasyon düzenlenirken, ev sahibi şahsın ikamette olmadığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince ikamet karşısındaki boş alanda narkotik dedektör köpeği Larissa ile arama yapıldı. Aramalarda 87 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili B.K. isimli şahıs yakalanırken, firari S.C. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara başlatıldı.

