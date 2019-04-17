İSTANBUL (AA) - Barok müziği caz müzikle buluşturan L'Arpeggiata, İstanbul'da konser verecek.

İş Sanat Konser Salonu, 25 Nisan akşamı müzik topluluğu L'Arpeggiata'yı ağırlayacak.

Barok müziğin caz müzik ile bir araya geleceği gecede, soprano Celine Scheen ve kontrtenor Valer Sabadus sahne alacak.

Christina Pluhar önderliğinde 2000 yılında kurulan L'Arpeggiata, klasik müzik sanatçıları ve caz müzisyenlerinden oluşuyor.

L'Arpeggiata, antik arp, theorbodan, chitarra battente, cornemuse gibi orta çağ ve barok müzikte kullanılan antik çalgılarıyla dikkati çekiyor.

