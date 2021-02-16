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Larry King'in ölüm raporu ortaya çıktı

16.02.2021 20:07 | Son Güncelleme:
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Larry King'in ölüm raporu ortaya çıktı

Medya dünyasının en önemli sunucuları arasından gösterilen Larry King’in ölüm raporu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay hayata gözlerini yuman televizyon dünyasının efsane sunucuları arasında gösterilen 87 yaşındaki Larry King'in vefatının ardından ölüm belgesi ortaya çıktı. People dergisinde yer alan habere göre, Covid-19 King'in ölüm nedeni olmadığını ortaya çıkardı. Aktarılan bilgiye göre, King'in sepsise yol açan iki temel sorunu olduğunu bildirildi: Hipoksik solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği olarak da bilinen son evre böbrek hastalığı.

SEPSİS NEDİR?

Vücudun enfeksiyon ile savaşında rol alan bağışıklık sistemi, vücudun kendi doku ve organlarında hasara neden olunca sepsis ortaya çıkar. Bu durum organ yetmezliklerine ve sonucunda yaşam kaybına neden olabilir.Sepsis acil bir durumdur. Ne yazık ki, sepsis nedeniyle her 3-4 saniyede bir kişi yaşamını kaybetmektedir. Birçok enfeksiyon hastalığında yaşam kaybı, sepsis nedeniyle gerçekleşir.

SEPSİS NEDEN OLUŞUR?

Enfeksiyonların birçoğu sepsise yol açabilir. Bunlar arasında zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, karın içi enfeksiyonlar, deri veya yara enfeksiyonları ya da menenjit gibi yaygın olarak görülen enfeksiyonlar vardır. Grip, sıtma, dank humması, sarı humma ve ebola gibi enfeksiyon hastalıklarının tümü sepsis ile sonuçlanabilir.
Sepsise neden olan enfeksiyonların %80’inden fazlası hastane dışında kazanılır. Herkes sepsis olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişiler risk altındadır. Bunlar 60 yaş üzerindeki erişkinler, 1 yaş altındaki çocuklar, kronik akciğer, karaciğer, kalp hastalığı olan kişiler, şeker (diyabet) ya da AIDS hastalığı olanlar veya dalağı olmayan kişilerdir.

LARRY KING KİMDİR?

1985 yılından beri CNN'de yayınlanan 'Larry King Live' adlı programı sunan King, 40 binden fazla politikacı, sporcu ve ünlü ile gerçekleştirdiği röportajlarıyla 'ABD'nin en iyi röportajcısı ve sunucusu' olarak kabul edilmektedir.


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