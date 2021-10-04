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Lars Vilks: Muhammed Peygamber çizimi sonrası tehditler alan İsveçli karikatürist trafik kazasında öldü

04.10.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lars Vilks, 2007 yılında yayımladığı Muhammed Peygamber karikatürü sonrası ölüm tehditleri alıyor ve polis koruması altında yaşıyordu.

Lars Vilks: Muhammed Peygamber çizimi sonrası tehditler alan İsveçli karikatürist trafik kazasında öldü

Muhammed Pe**ygamber'in başını bir köpek bedeni üzerine yerleştirdiği çizimi sonrası tehditler alan ve bu yüzden yıllardır polis koruması altında yaşayan İsveçli karikatürist Lars Vilks, bir trafik kazasında öldü.**

İsveç medyası, Vilks'in içinde olduğu sivil polis aracının İsveç'in güneyindeki Markaryd kasabası yakınlarında bir kamyonla çarpıştığını yazdı.

Kaza sırasında Vilks'e eşlik eden iki polis de öldü, kamyon şöförü ise yaralandı.

75 yaşındaki Lars Vilks, 14 yıl önce yayımlanan yaptığı bir karikatürü yüzünden ölüm tehditleri alıyor ve bu yüzden polis koruması altında yaşıyordu.

Vilks'in 2007 yılında Muhammed Peygamber karikatürü, Peygamber'in görsel temsilinin İslam dininde günah sayılması ve bu temsili çizimin bir köpek bedeni üzerine yerleştirilmiş olması nedeniyle birçok Müslüman'ın tepkisine yol açmış, ifade özgürlüğünün sınırları konusunda da hararetli tartışmalar yaşanmıştı.

Benzer tepkiler ve tartışmalar bu olaydan bir yıl önce de Danimarka'da bir gazetenin Muhammed Peygamber karikatürleri yayımlaması ile de gündeme gelmişti.

İlk bakışta kuşkulu bir durum yok

İsveç polisinden yapılan açıklamada, kazanın nasıl meydana geldiğinin henüz net şekilde belirlenemediği fakat ilk bakışta kuşkulu bir müdahale olduğuna dair bir bulgu görülmediği kaydedildi.

2007 yılında yayımlanan karikatür büyük tepki ve öfkeye yol açmış, o sırada İsveç Başbakanı olan Fredrik Reinfeldt gerginliği yatıştırma çabasıyla, 22 Müslüman ülkenin Stockholm'deki büyükelçileriyle görüşmüştü.

Kısa bir süre sonra da Irak'taki El Kaide örgütü Vilks'i öldürene 100 bin dolar ödül verileceğini ilan etmişti.

Vilks'in 2015 yılında katıldığı Kopenhag'daki bir ifade özgürlüğü tartışmasına silahlı saldırı girişiminde bulunulmuş ve bir film yönetmeni yaşamını yitirmişti. Vilks saldırının hedefinin muhtemelen kendisi olduğunu söylemişti.

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