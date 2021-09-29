Las Palmas'ta lav akıntısı okyanusla buluştu, zehirli gaz ve patlama uyarısı yapıldı

İspanya'nın Las Palmas adasında meydana gelen yanardağ patlamasında, akan lav okyanusa ulaştı. Uzmanlar zehirli gaz ve patlamaların yaşanma olasılığına karşı uyarıyor.

Playa Nueva bölgesinde Atlantik Okyanusu ile buluşan lav akıntısı, buhar bulutları oluşturuyor.

Lavın, deniz suyu ile buluşmasının, klor içeren kimyasal bir reaksiyon oluşturabileceği bunun da deriyi, gözleri ve solunumu etkileyebileceği uyarısı yapılıyor.

İnsan sağlığını etkileyebilecek gazlar kadar, uzmanlar, kıyı şeridinde çökmeler olabileceği bunların da patlamalara yol açabileceği uyarısını yapıyor.

Afrika'nın kuzey batısında, İspanya'ya ait Kanarya Adaları'nda bulunan yanardağ, 1971'den bu yana ilk kez faaliyete geçti.

Cumbre Vieja Yanardağı'nın 19 Eylül'de patlaması sonrası yüzlerce ev yıkıldı, 6 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Kıyı şeridindeki köyler, lavın suyla buluşması beklentisi ile daha önce boşaltılmıştı.

İspanya hükümeti ise patlamanın yaşandığı Las Palmas'ı afet bölgesi ilan etti ve volkanik faaliyetten etkilenenlere mali yardım sözü verdi.

Lavın tehlikeleri neler?

Lavın soğuk deniz suyuyla buluşması ile bir dizi kimyasal etkileşim meydana geliyor ve bir gaz bulutu oluşturuyor.

BBC'ye konuşan yanardağ uzmanı Doktor Robin George Andrews, bu etkileşimin, hidroklorik asit, su buharı ve biraz da külden oluşan bir buhar bulutu oluşturduğunu ve bunun "solunum için iyi" olmadığını söylüyor.

Andrews, bu toksik gazın gözlerde, ciğerde ve deride rahatsızlık yaratabileceğini ancak halkın, bu bölgeden uzak durması halinde "büyük sorun yaratmayacağını" değerlendiriyor.

Andrews, lavın deniz suyuyla buluştuğu yerlerde, "düdüklü tencere etkisi" nedeniyle volkanik patlamaların da yaşanabileceği belirtiliyor.

Hawaii Adası'nda 2018 yılında yaşanan bir lav topu patlamasında 23 kişi yaralanmıştı.

Las Palmas adasının güneyinde bulunan yanardağ çevresinde 80 bin kişi yaşıyor.

