Las Tesis - İstanbul Valiliği: Platform üyeleri suç oluşturan sloganlar atmaya devam ettiler

"Ancak; grubun dağılmamakta ısrar edip, konusu suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Kadın Grubu tarafından polis marifetiyle alan boşaltılmaya çalışılmıştır.

"Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans gösterileri sonrasında atılan sloganlarda "tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hâkimler, devlet ve başkan" şeklinde ifadeler kullanan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu, eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır.

Valiliğin açıklamasında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Şili'deki kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddet konularına dikkat çekmek Pazar günü TSİ 15.00'te Kadıköy İskele Meydanı'nda bir etkinlik düzenlediği belirtildi.

"Etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan (7) şahıs Cumhuriyet Savcılığı talimatları ile gözaltına alınmıştır."

Polis ses sistemlerini kapatmıştı

Göstericiler, Şili'deki kadın örgütleri tarafından geliştirilen koreografiyi tekrarladıkları sırada, polis ses sistemlerini kapatmıştı.

Polis, Kadıköy Çarşısı içinde de eylemcilerin yürümelerine izin vermemiş ve müdahale etmişti.

Şilili kadınlardan oluşan feminist Las Tesis örgütünün, cinsel saldırı ve şiddet olaylarını protesto ettiği kareografi, birçok ülkede kadınlar tarafından tekrarlanıyor.